La fragata Libertad vuelve a Mar del Plata: cuándo serán las visitas gratuitas

Marplatenses y turistas podrán participar de visitas guiadas dentro de la embarcación durante su estadía en la Base Naval

La fragata ARA “Libertad” volverá a convertirse en una de las grandes atracciones de la temporada en Mar del Plata: el Buque Escuela de la Armada Argentina arribará a la ciudad para participar de las actividades vinculadas al Centenario de la Base Naval Mar del Plata y, en ese marco, realizará jornadas de puertas abiertas para marplatenses, visitantes y turistas.

La unidad, comandada por el Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres, zarpará desde el Apostadero Naval Buenos Aires y tendrá como destino la Base Naval Mar del Plata, donde podrá ser visitada desde el sábado 17 hasta el jueves 29 de enero, en el horario de 17 a 21, con entrada libre y gratuita.

Durante las jornadas, el público podrá recorrer la cubierta principal de la emblemática “Embajadora de los Mares”, que se encuentra en plena etapa de alistamiento para su 54° Viaje de Instrucción, y conocer de cerca parte de la actividad que desarrolla la Armada Argentina en el litoral marítimo. La propuesta incluye además la posibilidad de visitar otras unidades con asiento en la Base Naval, entre ellas el patrullero oceánico ARA “Bouchard”.

Visita guiada en la Base Naval de Mar del Plata.

La programación se complementará con stands informativos de los institutos de formación de la Armada, donde se brindará asesoramiento sobre la oferta académica y las distintas posibilidades de incorporación. Además, los destinos con asiento en la base expondrán material técnico y profesional, y el personal militar ofrecerá charlas orientadas a difundir el quehacer naval y las tareas que se realizan en el ámbito marítimo nacional.

Como parte de las actividades previstas, la Banda de Música del Área Naval Atlántica realizará presentaciones especiales con un repertorio de marchas militares y música popular.

El ingreso será por el Puesto N° 7, ubicado sobre el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, en la esquina del Inidep.

Próximo Viaje de Instrucción

La escala en Mar del Plata se dará en la antesala del 54° Viaje de Instrucción, instancia final de formación de los Guardiamarinas en Comisión, misión principal del Buque Escuela. A través de esta navegación, los futuros oficiales completan su instrucción práctica, incorporan experiencia a bordo y se preparan para su próxima incorporación a los cuadros de la Armada Argentina.

En esta oportunidad, el viaje estará orientado a la formación de los Guardiamarinas en Comisión de la Promoción 155° del Escalafón Comando Naval, 90° del Escalafón Infantería de Marina y 111° del Cuerpo Profesional – Escalafón Intendencia, de la Escuela Naval Militar.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios