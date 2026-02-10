LA H NO MURIÓ CELEBRA LOS 35 AÑOS DE SU EMBLEMÁTICO ÁLBUM ACIDO ARGENTINO

El espíritu y la música de Hermética, una de las bandas del metal más importantes salidas de Argentina, vuelve a estar presente en los escenarios con este homenaje a su disco ¨Ácido Argentino¨. ¨Ácido Argentino¨ es el segundo álbum de estudio de la banda, el cual fue editado en 1991 y certificado de platino, además de ser el primer disco de la banda con ventas masivas que al día de hoy siguen asi en forma sostenida. La banda conformada por Claudio O ́Connor (Voz), Tano Romano (Guitarra), Karlos Cuadrado (Bajo) y Javier Rubio en batería comienza el 2026 con una extensa gira que los llevará a recorrer Argentina, Latinoamérica y Europa, además, de compartir escenario nuevamente junto a Iron Maiden en sus dos presentaciones en el Estadio Huracán.