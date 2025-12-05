La inscripción 2024 a la UNMDP cerró con más de 26 mil solicitudes

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) cerró la inscripción a sus carreras durante el calendario 2024 con un total de 26.982 solicitudes de nuevos estudiantes. Al igual que en 2023, la carrera de Medicina fue una de las más elegidas, con 1262 inscriptos, junto a Psicología con 1277. Por otro lado, las carreras cortas como las tecnicaturas englobaron un tercio de las peticiones.

Para desarrollar con mayor profundidad estos datos, desde Portal Universidad nos pusimos en contacto con Daniel Reynoso, secretario académico de la UNMDP. Respecto del elevado número de inscriptos, Reynoso dijo: “Cerramos con un número nuevamente bastante alto, de casi 27 mil. Concretamente, fueron 26.982 las personas que iniciaron el trámite de inscripción para este año en la Universidad Nacional de Mar del Plata”.

En ese mismo sentido, agregó: “Lo que observamos es que se han mantenido las tendencias respecto de la elección de carreras, tal vez con un impacto mucho mayor esta vez en el área salud. Observamos que la Licenciatura en Enfermería volvió a incrementar lo que era hasta ese momento la matrícula y por otro lado vemos también un impacto muy fuerte de lo que son las carreras cortas, pero a distancia”.

Entre las carreras más elegidas, el secretario académico destacó: “La carrera de Martillero, de Bibliotecario Escolar, la Tecnicatura Universitaria en Producciones Vegetales Intensivas (TUPVI) de Agrarias y Gestión Cultural de Arquitectura han sumado más de cinco mil inscripciones. Esto nos habla de un interés muy marcado, resaltando principalmente la característica de carrera corta, carrera a distancia y también por supuesto el tema de la gratuidad, lo cual lo hace muy apetecible en un territorio muy extenso como es nuestro país. Asimismo, hemos registrado inscripciones que provienen de otros países, sobre todo limítrofes”.

Por otro lado, Reynoso mencionó ciertas particularidades que se observan en la inscripción de este período y dijo: “Se mantuvo la tendencia que veníamos observando, donde la suma de todas las ingenierías nos está dando un porcentaje mayor de inscripciones que la carrera de abogacía. Esto pone en discusión ese viejo cliché de que hay más abogados que ingenieros, podemos decir que se ha revertido. Más allá de eso, si comparamos por facultades, la Facultad de Derecho, con la suma de Abogacía más martilleros, obviamente tiene un porcentaje más alto que supera a ingeniería”.

En el mismo sentido, destacó el interés generado por las carreras nuevas y expresó: “Tanto la Tecnicatura como la Licenciatura en Antropología y la carrera de Literatura Inglesa han tenido muy buenos números de inscripción, que se suman a los de italiano que ya había tenido un pico en la inscripción en el periodo anterior de octubre/noviembre”.

“En general vemos un panorama en el cual los tercios, es decir el área salud, las carreras cortas y las TICs mantienen una tendencia creciente, pero con algunas variables muy interesantes de carreras cortas a distancia y con un importante protagonismo de enfermería dentro del área de salud”, concluyó.

