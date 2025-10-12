La marplatense Solana Sierra campeona del WTA 125 de Mallorca y dio un salto gigantesco en el ranking

La marplatense derrotó a Lola Radivojevic por 6-3 y 6-1 y sumó un nuevo título, además de los puntos que la reafirman como la mejor argentina del circuito

Su aparición disruptiva en Wimbledon, donde pasó de lucky loser a octavos de final, no fue obra de la casualidad sino de la calidad, así como una advertencia de lo que se le vendría al circuito femenino. Solana Sierra (86ª) se llevó puesto al WTA 125 de Mallorca, el cual ganó con firmeza y coronó con un 6-3 y 6-1 ante la serbia Lola Radivojevic (173ª). El trofeo no fue el único premio para la campeona, que dio un salto gigantesco en el ranking y se reafirmó como la mejor argentina de la general.

El lunes se verá reflejado lo conseguido por la marplatense, pero ya se lo puede ir palpitando al revisar la tabla en vivo: con un score de 957 puntos, Solana se ubicará en el 71° puesto y quedará muy cerquita de igualar su mejor ranking histórico (fue 64ª este mismo año).

¡SOLANAAAAA ES LA CAMPEONA EN MALLORCA!



✅Solana Sierra🇦🇷 jugó un partidazo y venció a Lola Radivojevic en la final del WTA125 de Mallorca (6-3, 6-1).



🏆La marplatense consigue su cuarto título en este 2025, el #16 de su carrera.



pic.twitter.com/MHWNTbA1R6 — Cancha Central 🎾 (@_canchacentral) October 12, 2025

🤩¡La nueva campeona del WTA125 de Mallorca!



🏆Solana Sierra🇦🇷 y su segundo título de categoría 125.



Espectacular semana la de Sol, que subirá 15 puestos en el ranking WTA. pic.twitter.com/xCVfluDf6E — Cancha Central 🎾 (@_canchacentral) October 12, 2025

Fuente: Olé

Comentarios

comentarios