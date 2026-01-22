La máxima vuelve a pasar de los 30º: cómo estará el clima este jueves 22 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo despejado y una temperatura que alcanzará los 32 grados.

Este jueves seguirá el buen clima en la ciudad y tanto turistas como marplatenses podrán disfrutar otra vez de una jornada de playa. Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se estima una jornada soleada y con temperaturas que superarán los 30º.

En la mañana se presentarán 26 grados con cielo ligeramente nublado y vientos que soplarán a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el norte.

Durante la tarde, el cielo continuará algo nublado y la temperatura escalará hasta su máxima: 32 grados.

Finalmente, en la noche del jueves, la jornada concluirá con 26 grados y vientos de hasta 31 kilómetros por hora desde el sector este.

