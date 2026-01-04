La nueva serie de Netflix que se filmó en Mar del Plata y supera a “Stranger Things” en audiencia

Carla Peterson y Nancy Dupláa protagonizan esta nueva miniserie que está arrasando en la popular plataforma de streaming.

“El tiempo de las moscas” es una miniserie argentina dramática y criminal disponible en Netflix, estrenada el 1° de enero de 2026 y que actualmente es lo más visto de la plataforma, superando incluso a “Stranger Things” (a nivel nacional).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, está basada en dos novelas de Claudia Piñeiro: Tuya (2005) y El tiempo de las moscas (2022), cuyas tramas se entrelazan para contar una sola historia centrada en sus protagonistas femeninas.

La filmación fue realizada en distintos escenarios de Mar del Plata, típicos, como el Club de Pescadores, entre otros.

Cómo es “El tiempo de las moscas”

¿De qué trata?

La serie sigue a Inés y Mariana “La Manca”, dos mujeres que se conocieron en prisión y, tras cumplir su condena, intentan rehacer sus vidas fuera del penal, llevando adelante un negocio de fumigación mientras enfrentan los retos de la reintegración social.

Todo cambia cuando aceptan un encargo que parece una oportunidad, pero su intuición les dice que han sido engañadas. Ante esto, se ven obligadas a convertirse en investigadoras improvisadas para desentrañar qué ocurrió, enfrentando peligros, engaños y situaciones inesperadas. El relato mezcla humor, suspenso y una mirada sobre la amistad, la libertad y la resiliencia femenina.

La historia explora temas sobre las segundas oportunidades, la culpa, la amistad y la lucha por preservar la libertad tras el encarcelamiento.

Elenco principal:

La serie cuenta con un elenco encabezado por figuras destacadas del cine y la televisión argentina:

Carla Peterson como Inés Lamas

Nancy Dupláa como Mariana “La Manca” Suárez

Valeria Lois como Susana Bonar

Reparto secundario:

También participan:

Osqui Guzmán como Rody

Jimena Anganuzzi como Trinidad “Trini”

Diego Velázquez como Ricardo “Ricky” Donato

Carlos Belloso como Dr. Ortiz

Julia Dorto como Laura “Lali” Pereyra

Diego Cremonesi en un papel de participación especial

La miniserie está dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, con guion de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, entre otros colaboradores.

Fuente: Ahora Mar del PLata

