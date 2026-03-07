La primera vez de Queen en Argentina: los datos más curiosos de una visita que quedó en la historia

Se cumplen 45 años de los tres shows en Vélez, más las actuaciones en Mar del Plata y Rosario. Un libro recorre los detalles de los días de la legendaria banda en nuestro país.

La llegada de Queen a la Argentina, en 1981, marcó un antes y un después en la producción de grandes espectáculos. Los antecedentes eran muy escasos hasta aquel momento: Santana en 1973 -que llegó a tocar en el viejo estadio de San Lorenzo- Joe Cocker en 1977 y The Police en 1980.

Por aquellos días, la banda británica formada por Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor sacudía al mundo con sus presentaciones. Con una década de vida, Queen comenzaba una nueva era conocida como “rock de estadios”, con una puesta en escena imponente para le época. “We Will Rock You”, “Somebody to Love”, “Love of my Life” y “Bohemian Rhapsody”, entre otros, eran temas que hacían vibrar a los fans.

La suerte del país estaba en manos de la dictadura. Eran tiempos de oscuridad, con artistas censurados y hasta algunas de las canciones de Queen estaban prohibidas en las radios locales. El general Roberto Viola, que se encargaría de la presidencia días después de los shows de la banda inglesa, buscaba cierta apertura hacia los espectáculos con el objetivo de distraer el duro momento que se estaba viviendo.

Instantáneas del paso de Queen por la Argentina, en 1981 (Foto-revista Pelo).

El productor local fue Alfredo Capalbo, una persona alejada del rock, que también trajo a figuras como Julio Iglesias. Él fue el responsable de los conciertos de Queen en el país, que fueron anunciados en el marco de los festejos del Carnaval del Club Vélez Sarfield.

Queen, en la tapa del especial de la revista Pelo.

El 28 de febrero, 3 y 8 de marzo, la famosa banda actuaría en Buenos Aires, además daría un show en Mar del Plata, el 4 de marzo en el estadio “Mundialista”, y el 6 en Rosario, en el “Gigante de Arroyito”.

Los músicos llegaron a Buenos Aires, al aeropuerto de Ezeiza, el 27 de febrero ante una gran cantidad de fans que querían un autógrafo o sacarse una foto con la banda del momento. No faltaron periodistas que retrataron ese momento. Una larga caravana de fanáticos, más la gente de seguridad, los acompañó hasta un hotel céntrico.

Queen trajo un escenario imponente para la época (Foto- revista Pelo).

Freddie, Brian, John y Roger se sorprendieron con el recibimiento. Se dieron cuenta de que los próximos días serían muy especiales, cargados de energía. El encuentro formal con la prensa fue en una conferencia en el estacionamiento de Vélez, antes del debut. Algunos medios internacionales, como la revista Rolling Stone de Estados Unidos, mandaron a sus cronistas a cubrir el acontecimiento.

Algunos datos curiosos sobre la histórica visita

Se conoció el libro “Queen en Argentina 1981”, un trabajo de Iván Petracchi y Lucas Pan, con datos y fotos inéditas sobre los días del grupo en nuestro país. En un contacto con La Viola, los autores eligieron algunas historias curiosas.

Córdoba se quedó sin Queen

Originalmente, el grupo iba a dar un show en Córdoba, pero el productor cordobés se dio de baja a último minuto por miedo a que no fuera un buen negocio. Por ese motivo se agregó la fecha en Mar del Plata pocos días antes.

Queen y los sponsors

En ese tiempo no existía la cultura del esponsoreo. Alfredo Capalbo, productor local, adelantado a su época, propuso contactar a las cervecerías para que apuntaran al público joven, ya que en ese momento solo la tomaban la gente mayor. Así surgieron Keyport y Bieckert como auspiciantes oficiales.

Transmisión histórica por TV

Uno de los shows fue transmitido por televisión abierta, algo inusual en ese momento, porque justamente se quería lograr que la gente vea el espectáculo pagando la entrada. La idea novedosa fue de Capalbo. Esto permitió agregar una fecha más al final de las fechas planeadas, que obviamente se llenó a tope.

Diego Maradona junto a los integrantes de Queen.

El encuentro con Diego Maradona

El 8 de marzo de 1981 en el estadio de Vélez Sarsfield -último concierto en el país-, estuvo presente Diego Maradona, quien subió al escenario e intercambiaron camisetas y regalos con Freddie Mercury y el resto de la banda. Fue la primera vez en nuestra historia que se dio un cruce entre las dos grandes pasiones argentinas: el fútbol y el rock.

Por otro lado, Diego fue la primera y única persona en la historia de Queen en subir al escenario en la mitad de un show, sin ser músico, agradecer a la banda y presentar “Another one bites the dust”. Diego fue acompañado por Jorge Cyterszpiler (su manager de ese entonces), El Chueco Alves y el Chino Quirós. Todos querían subir al escenario, pero los responsables de seguridad los pararon en seco y dejaron en claro que el único autorizado a subir era Diego.

Freddie Mercury luciendo la camiseta de Argentina (Foto: Queen en Argentina 1981).

Las remeras argentinas usadas por Queen en el último show de Vélez

Fueron adquiridas por Roberto Ruíz -en ese entonces responsable del sector anglo de EMI Argentina- en una de las sucursales de la entonces célebre Casa Testai, ubicada en Av. Rivadavia (Flores). En cambio, Maradona -post show-le dio a Freddie la original (lecoqsportif).

La relación de Mercury con la seguridad

Luego del último show, Freddie quiso darles un regalo a los policías que los habían custodiado. Le preguntó a su traductor -Jorge Fregonese- qué podía darles. Jorge le dijo que no le aceptarían dinero, pero que los invitara a cenar. Así, en la última noche en Buenos Aires, Freddie invitó a todos los policías a comer en Los Años Locos.

Los policías también estaban muy agradecidos y se sacaron varias fotos con la banda. Les regalaron sus insignias oficiales, gesto que luego les trajo problemas dentro de la fuerza.

Todo el show fue traído desde afuera

Para los conciertos, Queen trajo todo el equipamiento técnico de última generación que usaban en sus shows de Europa y EEUU: el sistema de luces y de sonido fue enviado en barcos y aviones. La producción fue la más ambiciosa hasta ese momento en el país. Nunca se había visto un show de esa magnitud localmente.

Localmente solo se proveyeron dos cosas: los caños metálicos para armar la estructura del escenario y un cable de SEGBA para poder llevar la potencia eléctrica que necesitaba el show desde las subestaciones cercanas hasta el escenario.

Freddie, horas antes de uno de los shows en la Argentina (Foto: Queen en Argentina 1981. La historia jamás contada).

Freddie y la banda de paseo

Durante los días libres, Freddie hizo varias escapadas interesantes. Una de las primeras fue a la tienda Harrods, en el microcentro. Freddie compró toallas y otras cosas, pero a los pocos minutos la tienda se empezó a llenar de gente, así que tuvieron que irse rápido. Luego decidieron llevarlo a tomar el té a Rond Point, el emblemático bar de Palermo Chico (Figueroa Alcorta y Tagle). Lo que llamó la atención fue cómo Freddie tomaba el té: siempre con leche caliente primero, y después agregaba el té.

Dentro de los 11 días que el grupo estuvo en el país, visitaron el parque de atracciones Ital Park, el Jardín Japonés, Zoológico (CABA), la Playa Bristol, el Bosque Peralta Ramos y Parque CAMET (Mar del Plata), entre muchos otros lugares.

Un tablón de madera y una firma

En el Bosque Peralta Ramos (Mar del Plata) fue donde Freddie vivió una de las historias más emotivas del viaje. Un albañil de una obra cercana se acercó con un tablón de madera y un lápiz, y le pidió un autógrafo. Freddie comentaba después que había firmado muchas cosas extrañas, pero nunca un tablón de un obrero. La situación lo emocionó profundamente y la contó varias veces durante la gira.

Fuente: TN La Viola

Comentarios

comentarios