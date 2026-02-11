En ‘Tarde para Armar’, programa que se transmite de 13 a 17 horas por LU9 Mar del Plata, la hermana Silvia detalla los festejos por la procesión en la Gruta de Lourdes, destacando para hoy el rosario internacional, una misa dedicada a las madres y embarazadas, y una serenata nocturna que culminará a la medianoche.

La comunidad católica de Mar del Plata celebra este martes los 79 años de la novena en honor a la Virgen de Lourdes en la Gruta del Puerto, con una intensa jornada de actividades que incluirá seis misas, el tradicional Rosario de la Aurora y la procesión por las calles del barrio.

El día central culminará a las 19 con la misa presidida por el obispo de la diócesis, monseñor Ernesto Giobando, seguida de la procesión que recorrerá Magallanes, Pescadores, 12 de Octubre y Don Orione, para regresar a la Gruta.

Una novena que convoca a miles de peregrinos

La celebración comenzó el 2 de febrero con la novena preparatoria y, según expresó la hermana Silvia Rivas, responsable de la Gruta de Lourdes, la previa «ha sido muy movida, con muchos peregrinos que han venido a casa».

La religiosa destacó que cada año se renueva la convocatoria y la emoción. Señaló que «no deja de sorprender cómo año a año llegan personas a la casa de la madre», en busca de «un abrazo de misericordia, de paz y de consuelo», y también para agradecer o pedir por sus intenciones.

Este año, la comunidad festeja 79 años ininterrumpidos de la novena en la Gruta del Puerto y ya se prepara para el 80° aniversario. Para las hermanas, aseguró, es «una satisfacción muy grande» y una experiencia de fe que se vive a través de los testimonios de los propios peregrinos.

Testimonios de fe y emoción

En el marco de la novena, la hermana Silvia relató situaciones que reflejan la devoción popular. Contó que una mamá se acercó con su hijo para presentarlo ante la Virgen, ya que el año pasado lo había pedido en oración. «Son cosas que las lágrimas salen sin permiso», describió, al referirse a la emoción que se vive en la Gruta.

Durante estos días también se recibieron claveles blancos y rojos que formarán parte de la carroza de la Virgen en la procesión. Desde la organización invitaron a los vecinos a acercar flores tanto a la Gruta como a la capilla para adornar la imagen.

Rosario internacional y pedido por la paz

La jornada incluyó un Rosario internacional en varios idiomas, con una intención especial por la paz en el mundo. La hermana Silvia subrayó que el pedido apunta también a la paz interior: «si no hay paz dentro nuestro, no vamos a poder darla tampoco».

En ese sentido, reflexionó sobre la importancia del diálogo y la escucha en las familias. Consideró que muchas veces falta tranquilidad en los hogares y llamó a «escucharnos más», dejar por momentos el celular y recuperar el intercambio cotidiano entre padres e hijos.

Programa completo del día central

Las actividades comenzaron a la madrugada. Tras la serenata a la Virgen que se realizó anoche desde las 22 hasta pasada la medianoche, la Gruta abrió nuevamente a las 5 para recibir a los peregrinos.

A las 6 se celebró el Rosario de la Aurora y durante el día se desarrollan seis misas. A las 18.30 se rezará el Rosario y luego se celebrará la Santa Misa con bendición especial para madres y embarazadas.

A las 19 tendrá lugar la misa principal presidida por monseñor Giobando y posteriormente la procesión por las calles del Puerto.

Estreno del nuevo manto

Uno de los momentos especiales de esta edición será el estreno del nuevo manto de la Virgen, renovado luego de siete años. El manto fue donado por una familia de Buenos Aires y será presentado después de la misa.

Desde la organización invitaron a los vecinos del recorrido a colocar banderas y mensajes en sus casas para acompañar el paso de la procesión y sumarse a una celebración que, desde hace casi ocho décadas, forma parte del calendario religioso y cultural de Mar del Plata.

