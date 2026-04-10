La Provincia adjudicó obras de saneamiento ambiental por $1.177 millones en los barrios Autódromo y Nuevo Golf

La intención es contratar el servicio de limpieza y desobstrucción de sumideros, cámaras, nexos, conductos del sistema cloacal y pluvial y desagote de pozos absorbentes por medio de camiones atmosféricos y vactor desobstructores en estos dos barrios populares de la ciudad

Tras el llamado a licitación realizado a fines del año pasado, la Provincia de Biuenos Aires avanzó con la adjudicación de las tareas de saneamiento en dos barrios populares de Mar del Plata, en el marco de un plan para mejorar las condiciones sanitarias y evitar anegamientos que prevé una inversión de $1.177.696.000.

La intención es contratar el servicio de limpieza y desobstrucción de sumideros, cámaras, nexos, conductos del sistema cloacal y pluvial y desagote de pozos absorbentes por medio de camiones atmosféricos y vactor desobstructores en estos dos barrios populares de la ciudad.

Esto consiste en la expulsión de agua a través de mangueras de presión, que generan la desobstrucción de zanjas y caños pluviales. Se prevé que las tareas -a cargo del Opisu (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana)- abarquen 12 meses; el objetivo es prevenir la transmisión de enfermedades ante situaciones de anegamiento.

“En la actualidad, casi la mitad de los hogares en la provincia no disponen de acceso a la red cloacal formal, situación que se profundiza en los barrios populares donde la mayoría de habitantes utilizan pozos ciegos autoconstruidos como mecanismo para la disposición de los residuos y efluentes cloacales”, argumentó la gestión bonaerense.

En la misma línea, advirtió que en estos lugares, en forma frecuente, se producen anegamientos “debido a las obstrucciones que se presentan en las redes pluviales, que muchas veces se encuentran conectadas a las redes de agua”.

Esta situación “aumenta consecuentemente el riesgo de enfermedades de transmisión fecal-oral y patógenos, entre ellos el dengue y cólera, lo cual afecta la salud de las personas que habitan”.

De esta forma, se pretende “asegurar a los habitantes de la zona un servicio constante de desobstrucción e hidrosucción, el cual, hasta ahora, solo estaba disponible de manera privada”.

Fuente: loquepasa.net

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