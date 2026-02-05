La Provincia ofreció a docentes y estatales un 2% de aumento y los gremios lo rechazaron

Las autoridades bonaerenses reabrieron las negociaciones paritarias y aunque hubo un ofrecimiento, no lograron cerrar un acuerdo. Se pasó a un cuarto intermedio.

La Provincia reabrió este jueves las paritarias con los gremios de docentes y estatales y les ofreció un incremento salarial del 2% respecto a los sueldos de enero, que se cobraron con aumento tras el último acuerdo alcanzado días atrás para dar por cerrada la negociación de 2025. Los sindicatos rechazaron la oferta, volvieron a exigir un aumento acorde con la inflación y se pasó a un cuarto intermedio.

En primer turno, los docentes se reunieron virtualmente con los representantes bonaerenses y en el segundo lo hicieron los trabajadores alcanzados por la Ley N°10.430. Los dos sectores recibieron la oferta y una promesa de retomar la discusión en marzo, pero la propuesta no cayó nada bien entre los representantes sindicales, quienes decidieron rechazarla de plano y volvieron a exigir un aumento acorde con la inflación.

Inicio de clases en la mira

La administración de Axel Kicillof está urgida de encontrar un acuerdo, sobre todo con los docentes por la premisa de que haya un inicio de clases sin conflicto. Por ello, tras el cierre al que arribó con los gremios en enero, el Gobierno decidió reabrir la negociación con la idea de que la mejora que se ofrecería en los sueldos de este mes se cobre en los primeros días de marzo.

La idea de los docentes es también plantear reuniones paritarias bimestrales debido a la aceleración de la inflación.

La cuestión es que tanto docentes como estatales calificaron la oferta de «insuficiente», por lo que seguirán negociando.

Previa

En la previa distintas fuentes destacaban que iban con la idea «de que los sueldos de febrero no pierdan contra la inflación. También queremos recuperar los puntos que se perdieron el año pasado”.

También se había comentado que el Gobierno bonaerense iba a poner sobre la mesa una propuesta de aumento en dos tramos: uno correspondiente a los salarios de febrero y otro previsto para abril.

