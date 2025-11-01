La Sagrada Familia de Barcelona alcanzó los 162 metros de altura y se convirtió en la iglesia más alta del mundo

Ocurrió tras la colocación de una parte de su torre central; superó a la iglesia mayor de Ulm, de Alemania, que mide 161

La basílica de la Sagrada Familia en Barcelona se convirtió este jueves en la iglesia más alta del mundo después de que una parte de su torre central fuera colocada en su lugar. Según informaron en un comunicado, la obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí ahora se eleva a 162,91 metros sobre el nivel de la ciudad, con lo cual, supera apenas la punta de la aguja de la iglesia mayor de Ulm, en Alemania, que alcanza los 161,53 metros.

Ulmer Münster, una iglesia luterana gótica construida entre 1543 y 1890, ostentó el título de la iglesia más alta del mundo, el cual ahora se transfiere a su contraparte española. Aunque la Sagrada Familia no reclama el título, los números están ahí para comparar: ahora es poco más de un metro más alta que la construcción ubicada en el sur de Alemania.

Además, la Sagrada Familia seguirá creciendo. La “Torre de Jesucristo”, la torre central que se eleva desde la parte superior de la iglesia, alcanzará los 172 metros cuando se complete en los próximos meses. Este jueves por la mañana, una grúa ya colocó su primera parte.

Las obras continuarán en la Sagrada FamiliaDANIEL RODRIGUES – NYTNS

El trabajo en las elaboradas fachadas de la iglesia y la decoración de su interior continuará varios años. Se prevé que esté completamente terminada dentro de aproximadamente una década, dijeron funcionarios de la iglesia.

La primera piedra de la Sagrada Familia fue colocada en 1882, pero Gaudí nunca esperó que fuese completada durante su vida. Sólo una de sus múltiples torres estaba terminada cuando él murió.

Los trabajos se han acelerado en las últimas décadas a medida que la basílica se convirtió en una destacada atracción turística internacional. Personas de todo el mundo han quedado fascinadas por la estética única de Gaudí, que combina simbolismo católico y formas orgánicas.

El dinero de las cuotas de entrada se utiliza para financiar la construcción en curso. El año pasado, 4,9 millones de personas pagaron para visitarla.

El próximo año será el centenario de la muerte de Gaudí. La iglesia celebrará varios eventos para conmemorar su legado, que incluye otros impresionantes edificios en Barcelona y otros lugares de España.

El turismo es una de las mayores fuentes de ingreso de la basílicaNurPhoto – NurPhoto

Las obras de 2026

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona espera tener finalizada su torre más alta para la conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí, evento para el cual ha sido invitado el papa León XIV, en junio de 2026. “La solicitud de asistencia del Santo Padre ya está tramitada, está en El Vaticano y esperamos que a lo largo de este mes tengamos la respuesta”, indicó un mes atrás Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora del templo, en una rueda de prensa.

La finalización de la torre de Jesucristo, la más alta de las 18 proyectadas por Gaudí, está prevista para los primeros meses de 2026, cuando acabará de montarse la enorme cruz que la coronará a 172,5 metros de altura. Con estas obras, la torre central solo quedará por debajo de los 177 metros de la montaña de Montjuic, que seguirá dominando el cielo de Barcelona.

Esta eucaristía será uno de los momentos cumbre de los actos que se extenderán por varios meses, según indicó la junta, que financia la construcción del templo con donativos privados y principalmente con las entradas de los turistas.

Con información de AP y AFP.

