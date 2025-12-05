La Selección argentina jugará el “Grupo J” ante Argelia, Austria y Jordania

La Selección argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania, luego del sorteo que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, será frente a Argelia, mientras que luego les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania.

La ceremonia comenzó con la entrega de la Copa del mundo a cargo del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, en el Centro John F. Kennedy del estado de Washington.

Este viernes en la capital estadounidense de Washington, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) realizó el sorteo de la Copa del Mundo que se disputará en junio del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

En esta, el argentino Scaloni entregó el trofeo de la Copa del Mundo como vigente campeón mundial, a raíz del título que la Selección argentina consiguió en Qatar 2022.

“La recuerdo como una final inolvidable donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal. Es lo que intentaremos en la próxima Copa del Mundo, seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido, eso es lo que espera nuestra gente” declaró.

Fuente: Ahora Mar del Plata

