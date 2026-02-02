La séptima cirugía de Bastián fue «satisfactoria»: el último parte médico

El nene fue intervenido en horas del mediodía para realizar el cambio de una válvula de drenaje. Continúa estable en terapia intensiva.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informaron cómo está la salud de Bastián tras salir del quirófano, donde se le realizó una nueva cirugía: «La séptima intervención quirúrgica desde su ingreso al sistema público de salud finalizó de manera satisfactoria«, expresaron en el comunicado oficial.

El nene de 8 años ingresó al Hospital Materno Infantil «Victorio Tetamanti» el pasado 15 de enero -tras tres días de internación en el hospital de Pinamar-, donde permaneció más de 10 días estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico. Se mantiene con asistencia respiratoria mecánica, internado en la Unidad de Terapia Intensiva, pero su progreso permitió esta nueva intervención en horas del mediodía de este lunes.

Durante el procedimiento realizado por los profesionales médicos del Hiemi se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo.

Tras la cirugía, Bastián continuará internado en terapia intensiva con el seguimiento permanente de los equipos interdisciplinarios que acompañan su evolución clínica.

Fuente: Mi8

