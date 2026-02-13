La suba salarial de la Provincia sigue sin conformar; estatales y docentes piden mejoras al ritmo de la inflación

El gobierno de Axel Kicillof mejoró la oferta de aumento salarial a los docentes y empleados estatales: ahora ofreció una suba del 3% para el mes de febrero, 1% más que la semana pasada, a quienes además les advirtió que no tiene mucho margen para mejorar el ofrecimiento debido al “complejo contexto fiscal” que atraviesa.



La oferta del gobierno se realizó en una reunión formal de paritarias vía zoom y las dos grandes centrales, UPCN y ATE la rechazaron sin siquiera ponerla a consideración, lo mismo que hizo Fegeppba. En los tres casos, consideraron que el ofrecimiento está por debajo de la inflación. Los docentes, en cambio, se llevaron la oferta para analizarla.

El gobierno afirmó que el mes pasado los estatales cobraron un 4,5% más que en diciembre, pero los gremios advierten que eso ocurre porque se otorgaron dos retroactivos por un total del 1,5% que ya no se cobran más. Por eso, ahora afirman que el aumento ofrecido hoy en realidad mantiene ese 1,5% y le suma un 1,5% más, por debajo de la inflación de enero que fue 2,9%.

“Necesitamos que mejoren la oferta para poder ponerla en consideración ”, le explicó a DIB uno de los dirigentes gremiales que participó de la reunión de hoy.

La negociación va de este modo aumentando la tensión: el mes pasado, los docentes de FEB ya habían rechazado el acuerdo (que se aceptó por mayoría) y los judiciales habían firmado en disconformidad. Y para el resto, había resultado clave la promesa de reabrir este mes la negociación.

Pero por ahora, el acuerdo parece un objetivo dificultoso: el gobierno ofreció 2% la semana pasada y 3% hoy y a la vez insistió en que la situación financiera es “compleja” debido al “recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y una caída de la recaudación brutal”.

Uno de los objetivos políticos del gobierno es asegurar el inicio de las clases en tiempo y forma, el 2 de marzo. Kicillof no quiere quebrar el récord de los seis años previos, donde no hubo paros. Pero por ahora eso no está asegurado.

Fuente: Ahora Mar del Plata

