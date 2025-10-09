La temperatura del mar en Mar del Plata en agosto promedió los 10.2 grados

El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó la temperatura del agua en la superficie del mar en Mar del Plata durante agosto de 2025.

Los datos fueron obtenidos a intervalos de 5 minutos con un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC) del Servicio de Hidrografía Naval ubicada en el Muelle del Club de Pescadores (38º 00’ 02.27” S y 57º 32’ 18.45” O). Para validar las observaciones se las comparó con mediciones semanales realizadas en el muelle de la Escollera Norte (X), y con el valor medio mensual climatológico (línea guiones) y los cuartiles mensuales Q1 y Q3 (líneas azul y roja) calculados con los registros adquiridos en la EOC.

Debido a fallas en el sistema de adquisición, la estación EOC dejó de registrar datos durante algunos días a comienzos y finales del mes. Para complementar la serie, se utilizaron los registros de temperatura superficial obtenidos con un instrumento de características similares en la locación llamada BNMdP, ubicada en la Base Naval Mar del Plata (38°02’08,26” S – 57°31’51,94” O), representados con línea gris continua. Estos datos mostraron una alta correlación con los de la estación EOC durante los períodos en que ambas operaron simultáneamente.

En agosto de 2025, la temperatura superficial del mar promedió 10,2 °C, con valores que oscilaron entre 9,0 y 11,1 °C. La serie presentó valores normales para el mes de agosto, sin desviaciones en los estadísticos principales.

Tabla: estadísticos principales de la serie en la escollera del muelle de pescadores para los registros de agosto de 2025:

