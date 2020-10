La Universidad de Oxford deja de publicar datos de testeos de Argentina

Es el sitio Our world in data, de la Universidad de Oxford. Afirman que la información oficial no reflejaría la realidad y el Gobierno lo admitió.

Una prestigiosa base de datos creada en la Universidad de Oxford, Our World in data, decidió dejar de dar información estadística sobre los testeos de coronavirus que se realizan en la Argentina por una revelación que hizo Clarín a comienzos de octubre.

Esa información daba cuenta de que hay muchos testeos negativos que en el país no se registran en la base de datos nacional y que eso derivaría en dos problemas: la tasa de positivos sería más alta de lo real y la cantidad de testeos sería mayor de la que se informa.

A través de Twitter, un gerente de ourworldindata.org, Edouard Mathieu, afirmó: «Hemos decidido quitar a Argentina de nuestra base de datos. La información proporcionada por el Gobierno no tiene la calidad suficiente para reflejar correctamente la magnitud de los testeos».

Este problema fue admitido por el Gobierno nacional el último viernes, cuando a través de un comunicado informó que a partir de esta semana comenzaría a aplicar un método diferente para medir los testeos y el correcto registro de los que dan negativo.

«Atento a la expansión de la estrategia del Detectar Federal, que implica una ampliación de los diagnósticos realizados, muchos de ellos en operativos territoriales, se observó que en algunas jurisdicciones la carga de datos al sistema nacional de vigilancia de la salud (SNVS) se realizó priorizando los casos positivos», dice el comunicado oficial.

Y agrega: «En este sentido, ante el aumento en el número de casos contagiados en distintas provincias en las últimas semanas, la carga de datos en el SNVS se concentró prioritariamente en los casos confirmados, debido a que los diagnósticos negativos que no requieren acciones inmediatas de atención o cuidado, no son registrados o se registran con demoras».

La cartera sanitaria informó, además, que se puso en marcha un nuevo mecanismo «simplificado de registro de casos testeados que permite determinar con exactitud la cantidad de diagnósticos realizados y el porcentaje de positividad real de cada semana epidemiológica».

Según la información oficial, Argentina figura entre los niveles de testeos más bajos del mundo. Tiene hasta el momento 57.952 testeos por millón de habitantes. El déficit en los testeos fue marcado por los expertos como una de las causas de que la pandemia en el país haya llegado a los niveles actuales.

La tasa de positividad nacional registrada en las últimas semanas superó el 60 por ciento, un nivel que también se ubica como el más elevado del planeta. La duda es si a partir de un registro más exhaustivo de los testeos que dan negativo esa tasa bajará.

Por lo pronto, el sitio ourworldindata.org decidió no informar más este dato hasta que la nueva forma de relevar los testeos anunciada por la Argentina se ponga en marcha. Aunque manifiesta una duda que no fue aclarada por el Gobierno: «No está claro sin embargo si el nuevo sistema corregirá la información histórica».

El representante de la base de datos manifestó además: «Lamentablemente, esto no significa que la situación del Covid-19 no sea mala en la Argentina. Empezó un poco mejor que algunos de sus vecinos, pero ahora está alcanzando los niveles de muertes de Bolivia, Chile y Brasil», publicó Clarin

Fuente: quepasajujuy. com.ar

Comentarios

comentarios