La vuelta del encargado de edificios: “Se dieron cuenta que mantenemos mejor y damos seguridad”

La tendencia fue confirmada por la Cámara de Administradores y el Suteryh, desde donde aseguraron que cada vez más consorcios retoman el modelo tradicional.

En las últimas dos décadas, ante la oferta de las empresas de limpieza, muchos consorcios optaron por no renovar los cargos de encargados -para garantizar el mantenimiento de los edificios- y contratar servicios tercerizados.

Sin embargo, según contó Bernardo Giles, de la Cámara de Administradores, esa dinámica ya no tiene correlato en este presente: los propietarios están volviendo, de a poco, a elegir el servicio de los porteros.

Para confirmar el retorno de los encargados de edificios, este medio se contactó con Mario Fernández, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERyH), ratificó esa tendencia y explicó qué la fundamenta.

“Lo que está pasando no es casualidad. Muchos consorcios están volviendo al encargado y al ayudante por cuestiones de servicio y de seguridad. Se dieron cuenta que el trabajo del encargado es más complejo, más completo y que no se compara con lo que puede garantizar una empresa de limpieza”, manifestó el dirigente.

Para Fernández, ese cambio de encargados por empresas estuvo asociado a una búsqueda de reducción de costos o de mayor comodidad administrativa. Sin embargo, con el correr del tiempo, “los consorcios se empezaron a dar cuenta que no era tan así”.

“El edificio funciona mejor con un encargado que con una empresa. La limpieza no es la misma, la gente que limpia cambia todo el tiempo y ante determinados problemas o cuestiones de seguridad los propietarios o inquilinos no tienen a quién recurrir”, razonó Fernández.

Según dijo, la diferencia no solo pasa por la calidad del trabajo sino también por la presencia. “Una empresa te va dos o tres horas y se va. El encargado está al servicio y se encarga de mucho más, por más tiempo”, explicó.

En términos económicos, “no hay diferencias”. Fernández reconoció que “mientras una empresa cobra 1.200.000 pesos por cuatro horas, un encargado sin vivienda, por ocho horas, sale 1.100.000 pesos. Lo tenés cuatro horas más y seguís pagando menos”, deslizó.

Otro de los factores que empujó el regreso del encargado fue la seguridad. Fernández indicó que en varios edificios la preocupación creció a partir de hechos delictivos o situaciones conflictivas. “La seguridad para el propietario es siempre ver la misma cara”, remarcó.

Para el dirigente, contar con una persona estable «genera confianza y respuesta inmediata ante cualquier inconveniente». «No se trata solo de la limpieza diaria sino de resolver problemas, recibir proveedores, atender emergencias o actuar frente a determinadas», apuntó.

Sin vivienda

Según aseguró Fernández, la mayoría de las nuevas contrataciones se realizan sin vivienda. Sin embargo, desde el sindicato sostienen que el esquema podría ampliarse. “En esta vuelta a los encargados de edificio se los contrata sin vivienda. Pero de a poco también va a ocurrir que los van a tomar con vivienda. La gente necesita tener a quién recurrir”, indicó.

En esa línea, el dirigente señaló que existe un cambio generacional en los consorcios, sobre el que hay que trabajar. “Hoy hay muchos consorcios con gente joven que a veces no pone en valor al encargado. Pero de a poco van comprendiendo la necesidad de tener una persona de confianza en el edificio”, expresó.

En Mar del Plata, el padrón de encargados y ayudantes supera los 1.300 trabajadores. Desde el sindicato aseguran que el número podría crecer si se mantiene esta tendencia de regreso al modelo tradicional.

