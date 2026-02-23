Largas filas tras la llegada del Tren Sanitario a Mar del Plata: acamparon para conseguir turno

La llegada del Tren de Capital Humano “9 de Julio” a la ciudad generó una fuerte convocatoria desde la madrugada. Este lunes, en la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata, largas filas comenzaron a formarse incluso desde la noche anterior, con vecinos que buscaron asegurarse uno de los turnos disponibles para la atención médica gratuita.

Según manifestaron personas en el lugar, se entregarán 20 turnos por especialidad, lo que generó preocupación y apuro entre quienes se acercaron. “Vinimos a las 5 de la mañana, somos de los primeros. De los 20 turnos, estamos entre los primeros”, contó una mujer mientras aguardaba su atención. Y agregó: “Está todo colapsado lo público y esto vino muy bien en la ciudad. Me enteré por las redes sociales”.

El dispositivo, coordinado por el Gobierno Nacional y el Municipio de General Pueyrredon, funcionará hasta el 6 de marzo en la estación ubicada en San Juan y Luro. La atención será todos los días de 8:15 a 16, mientras que los turnos se otorgarán desde las 7.30. Cada especialidad cuenta con horarios específicos.

El tren está compuesto por 11 vagones y dispone de cinco consultorios equipados para clínica médica, pediatría, nutrición, ginecología, oftalmología y odontología, entre otras especialidades. Además, permite realizar estudios como mamografías, radiografías y audiometrías —con capacidad para hasta 130 controles fonoaudiológicos diarios—, todo de manera gratuita.

También se realizan controles oftalmológicos y entrega de anteojos para chicos de 6 a 17 años en el marco de la campaña “Ver para Ser Libres”, que el año pasado entregó más de 500 lentes en distintos puntos de la ciudad.

En paralelo, el tren ofrece atención para trámites de ANSES —excepto inicio de jubilaciones— y gestiones del RENAPER, como el inicio del trámite de DNI, que luego se envía por correo postal. Asimismo, hay asesoramiento en servicios sociales, discapacidad y niñez, en articulación con áreas nacionales y municipales.

La importante concurrencia en la primera jornada refleja la alta demanda de atención médica y trámites en la ciudad, en un contexto donde muchos vecinos señalan dificultades para acceder al sistema público de salud. Mientras tanto, las filas continúan creciendo cada mañana en busca de una oportunidad de atención gratuita.

Fuente: Ahora Mar del Plata

