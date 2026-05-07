Las editoriales celebran un sorpresivo repunte de ventas en la Feria del Libro: los títulos más pedidos

En medio de un año difícil, los números positivos traen alivio y entusiasmo a quienes esperaban números menores

Promedia la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y la vestas muestran señales positivas: varias editoriales registran aumentos de entre el 10 % y el 25 % en unidades vendidas respecto de los mismos días del año pasado, una recuperación que contrasta con el clima de incertidumbre con el que buena parte de los sellos llegó al predio de La Rural.

La 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se extiende del 23 de abril al 11 de mayo en el predio de La Rural del barrio porteño de Palermo, encuentra al sector editorial en un momento de tensión: según la Encuesta Anual del Sector del Libro elaborada por la Cámara Argentina del Libro (CAL), entidad referente del sector, el 80 % de las editoriales declaró haber vendido menos libros durante 2024 y 2025 que en el ejercicio anterior. Aun así, los datos que llegan desde los stands muestran otra realidad, al menos por ahora.

Editorial Siglo XXI es una de las que más motivos tiene para el optimismo. Carlos Díaz, responsable del sello, informó que las ventas acumuladas hasta el momento muestran un crecimiento del 16 % en ejemplares y del 29 % en pesos frente a la edición anterior. El desempeño, según Díaz, se explica en buena medida por tres títulos que concentran la demanda: Un fantasma recorre el mundo, la nueva obra de Pablo Stefanoni —autor de La rebeldía se volvió de derecha—; Juan Manuel de Rosas, la biografía escrita por la historiadora Marcela Ternavasio; y, en el segmento infantil, El tiempo más feliz, del escritor Martín Kohan.

La gran cantidad de visitanes que hubo este fin de semana también ayudó a las ventas.

El panorama en Eterna Cadencia Editora también es favorable. Desde la editorial reconocieron que esperaban dificultades, pero que la feria “volvió a sorprendernos con buenas ventas, un poco mejor que los últimos años”. Los títulos que más traccionan en el stand son La paciencia del agua sobre cada piedra, de Alejandra Kamiya; Amigos, de Sylvia Molloy; y Campo visual, de Jorge Consiglio.

En Editorial Caja Negra, el crecimiento alcanzó el 25 % y el resultado se atribuye a un catálogo de novedades más sólido que el del año pasado: cuatro títulos concentran la atención del público, Un destino común, de la cineasta Lucrecia Martel; Teoría de la dependencia digital, de la economista Cecilia Rikap; El desierto de nosotros mismos, del filósofo francés Éric Sadin; y La nación de los sueños diurnos, la nueva novela de Juan Mattio. “Llegamos con novedades más fuertes que el año pasado y por eso creemos que hay interés”, señalaron desde el sello.

El grupo Riverside Agency, que opera sellos como Anagrama, Acantilado y Libros del Asteriode, reporta un crecimiento del 10 % en unidades vendidas respecto de los mismos días del año pasado. Benjamin Angeloni, gerente de ventas, atribuye el resultado a la variedad del catálogo y a la tracción de autoras como Leila Guerriero y Mariana Enriquez, cuyos títulos mantienen una venta sostenida. A ese motor se sumaron dos novedades que ingresaron al ranking: Comerás flores y Hamnet. Angeloni anticipó que esperan que en la última semana se mantenga la cantidad de visitantes.

Editorial Planeta muestra también buenos números: un crecimiento del 15 % en ventas respecto de 2025. Entre los títulos más buscados en su stand aparecen Montoneros, de María O’Donnell; 76, de Felipe Pigna, y El Eternauta, de Héctor Oesterheld (edición económica de Planeta Cómics Argentina). También El club del olvido, de Alice Kellen, El arte de ser nosotros, de Inma Rubialesy La soledad, de Gabriel Rolón. El sello Booket, del grupo Planeta, suma a esa lista La felicidad (también de Rolón) Cuando no queden más estrellas que contar, de María Martínez, Hábitos atómicos, de James Clear y El duelo, nuevamente de Rolón. También figuran Universidad Sorrowsong 1, de Crossbooks Argentina (otro sello editorial del grupo Planeta), y Destroza este diario, de Keri Smith, editado por Paidós, entre los más requeridos por el público.

En Penguin Random House el crecimiento también supera el 10 % en unidades vendidas. Valeria Fernández Naya, directora del sello, destacó “una gran convocatoria” y puntualizó que el segmento infantil es el principal impulsor: este año el grupo opera un segundo stand, Penguin Kids, dedicado exclusivamente al catálogo para primera infancia, primeros lectores y hasta 12 años. Entre los títulos más vendidos en ese segmento figuran Harry Potter, Gaturro, Mafalda, Mayor y Menor y Lyna. En el catálogo adulto, los nombres que más impulsan las ventas son un grupo de autoras mujeres: Samanta Schweblin, Selva Almada, Agustina Bazterrica, Laura Ramos e Isabel Allende.

El contraste con la edición anterior marca el contexto. En 2025, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cerró con la venta de 1.405.493 ejemplares y una facturación estimada de 21.353 millones de pesos, según el informe conjunto de la Fundación El Libro (entidad organizadora) y la Universidad Católica Argentina (UCA). El 83 % de los expositores (sobre una base de 420 stands) declaró haber vendido igual o más que en 2024, aunque la comparación partía de una base baja: ese año había sido uno de los más difíciles para el sector en la última década. Un estudio de la Cámara Argentina del Libro (CAL), entidad referente del sector, confirmó que el 56 % de los expositores encuestados mejoró sus ventas en 2025 frente a 2024, pero los números aún se ubicaban por debajo de los niveles de 2023.

La edición 2026 arranca con una base más alta y nuevas señales: la Fundación El Libro (entidad organizadora) informó que en esta edición participan alrededor de 450 expositores, 30 más que en 2025, y que la venta de espacios fue calificada como “un éxito” por las autoridades de la organización antes de la apertura, fusionando así la información sobre cantidad de stands y calificación del movimiento comercial de los últimos días.

El contexto estructural del sector muestra todavía desafíos marcados. Según el informe de producción del libro argentino 2025 elaborado por la Cámara Argentina del Libro (CAL), entidad referente del sector, la producción total alcanzó los 34,6 millones de ejemplares frente a los 52,6 millones de ejemplares de 2024, una caída del 34 %. La tirada promedio en el sector comercial se ubica en 1.000 ejemplares, aunque el 26 % de los títulos publicados salió con tiradas inferiores a 600 ejemplares.

La última semana, que concluirá el 11 de mayo, estará marcada por otro momento fuerte para las ventas: la tradicional compra de las bibliotecas populares.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Fuente: Diario de Cultura

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