Mar del Plata, cubierta de alertas por viento, ráfagas intensas y lluvia hasta el fin de semana inclusive

Desde el SMN señalaron que se espera una alerta por vientos desde hoy hasta la noche del sábado, y que además regirá una por lluvias este viernes.

Luego de que se registrara que en algunas zonas de Mar del Plata cayeron hasta 105 milímetros por las intensas lluvias del miércoles, el SMN emitió varias alertas para los próximos días.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que hoy a la noche, toda la jornada del viernes y todo el día del sábado regirá una alerta por viento y ráfagas intensas.

Señalaron que el área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

En paralelo, se agregará para la tarde y noche de este viernes una alerta por lluvias. Según precisó el SMN, el extremo sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra afectado por lluvias que persisten desde la mañana, y continuarán durante la tarde con intensidad moderada a fuerte.

Para el resto del día, ratificaron, se estiman valores de precipitación acumulada entre los 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

El resto del área será afectada por lluvias intensas y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 milímetros, que también pueden ser superados en forma localizada.

Alerta amarilla por lluvia: recomendaciones

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta amarilla por viento: recomendaciones

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Fuente: Mi8

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