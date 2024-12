Las notificaciones de Google Calendar eluden las políticas de seguridad del correo electrónico

Google Calendar es una herramienta para organizar agendas y administrar el tiempo, diseñada para ayudar a las personas y empresas a planificar sus días de manera eficiente. Según Calendly.com, Google Calendar es utilizado por más de 500 millones de personas y está disponible en 41 idiomas diferentes.

Debido a la popularidad y eficiencia de Google Calendar en las tareas diarias, no es de extrañar que se haya convertido en un objetivo para los cibercriminales. Recientemente, los investigadores de seguridad cibernética de Check Point han observado la manipulación cibernética de herramientas dedicadas de Google, en particular Google Calendar y Google Drawings. Muchos de los correos electrónicos parecen legítimos porque parecen originarse directamente de Google Calendar.

Los cibercriminales están modificando los encabezados de «remitente», haciendo que los correos electrónicos parecen enviados a través de Google Calendar en nombre de un individuo conocido y legítimo. Aproximadamente 300 marcas se han visto afectadas por esta campaña hasta ahora, y los investigadores cibernéticos observaron 2.300 de estos correos electrónicos de phishing en un período de dos semanas.

Descripción general de la amenaza

Como se mencionó anteriormente, estos ataques de phishing inicialmente explotaron las características fáciles de usar inherentes a Google Calendar, con enlaces que conectaban a Formularios de Google.

Sin embargo, después de observar que los productos de seguridad podían detectar invitaciones maliciosas de Calendar, los cibercriminales desarrollaron el ataque para alinearlo con las capacidades de Google Drawings.

Motivos de los cibercriminales

En el centro de esta campaña, los cibercriminales apuntan a engañar a los usuarios para que hagan clic en enlaces o archivos adjuntos maliciosos que permitan el robo de información corporativa o personal.

Después de que una persona divulga involuntariamente datos confidenciales, los detalles se utilizan para estafas financieras, donde los cibercriminales pueden participar en fraudes con tarjetas de crédito, transacciones no autorizadas o actividades ilícitas similares. La información robada también se puede utilizar para eludir las medidas de seguridad de otras cuentas, lo que conduce a una mayor vulneración.

Tanto para las organizaciones como para las personas, este tipo de estafas pueden resultar extremadamente estresantes, con efectos nocivos a largo plazo.

Técnicas de ejecución de ataques

Como se mencionó anteriormente, los correos electrónicos iniciales incluyen un enlace o el archivo de calendario (.ics) con un enlace a Formularios de Google o Dibujos de Google.

Luego se les pide a los usuarios que hagan clic en otro enlace, que a menudo está disfrazado como un reCAPTCHA falso o un botón de soporte.

Después de hacer clic en el enlace, el usuario es redirigido a una página que parece una página de inicio de minería de criptomonedas o una página de soporte de bitcoin.

En realidad, estas páginas están destinadas a perpetrar estafas financieras. Una vez que los usuarios llegan a dichas páginas, se les pide que completen un proceso de autenticación falso, ingresen información personal y, finalmente, proporcionen detalles de pago.

El ataque de phishing que se muestra a continuación comenzó inicialmente con una invitación de Google Calendar. Algunos de los correos electrónicos realmente parecen notificaciones de calendario, mientras que otros usan un formato personalizado: