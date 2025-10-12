Las ventas cayeron un 11,4% interanual en Mar del Plata: «Preocupan la falta de consumo y la subsistencia de empresas»

El dato corresponde al mes de septiembre, según un informe de la Ucip. Tres cuartos de los encuestados consideraron que su situación económica empeoró en el último año

El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip) presentó un nuevo informe sobre el comportamiento de las ventas en el comercio local durante septiembre de 2025, donde se registró una disminución interanual del 11,4%.

“Las ventas siguen cayendo y los comercios resignando márgenes de utilidades. Hay mucha preocupación en el sector comercial por la falta de consumo, y la subsistencia de empresas” indicó el presidente de la cámara empresarial marplatense, Blas Taladrid.

Del informe se desprendió una baja de las ventas de un 11,4% en el mes de septiembre, con respecto al mismo período del 2024, midiendo unidades físicas.

“El 75% de los comercios nos indican estar peor que hace un año, y la mitad consideran que estos bajos niveles de actividad continuarán en el corto plazo, frenando las inversiones. Por eso pedimos de políticas públicas, que hoy no existen, que fomenten el consumo, para recuperar ventas y que los 8 de cada 10 empresarios que hoy no piensan en invertir se animen y generen más empleo” manifestó.

Situación particular de los comercios

Si se toma en consideración la situación económica de las empresas, comparado con septiembre de 2024, el 74,6% considera que su situación empeoró, el 23,8% cree que se mantuvo y sólo el 1,6% ve una mejora.

En cuanto a las utilidades fueron regulares para el 42,9%, malas y pésimas para el 49,2%, y buenas solamente para el 7,9% restante.

Así el 49,2% cree que dentro de un año estará igual, el 22,2% indicó que va a empeorar, y solo el 28,6% es optimista en cuanto a una mejora. Por lo tanto, la mayoría de los consultados (81%) considera que este no es un buen momento para invertir en su emprendimiento.

Venta de ropa.

En cuanto a las expectativas para los próximos seis meses, el 49,2% de los comerciantes cree que sus ventas se mantendrán sin variaciones.

Acerca de la plantilla de personal, el 95,2% no piensa en hacer cambios durante lo que resta de 2025. El 3,2% piensa en recortes. Y solamente el 1,6% piensa aún aumentar su dotación en vistas a la temporada de verano.

Ventas por canales digitales

Entre los encuestados de los diferentes Centros Comerciales a Cielo Abierto (Ccca) de Mar del Plata, el 84,1% afirmó que no realiza ventas por los canales digitales, mientras que el 15,9% restante reconoció utilizar herramientas como página web, marketplaces y redes sociales, entre otras.

El estudio se realizó en los Ccca de Mar del Plata en los siguientes rubros: indumentaria, bazar, ferretería, calzado y marroquinería, lencería, alimentos y bebidas, cerrajería, materiales para la construcción, colchones, artículos de plomería, blanquería, regalería, farmacia, entre otros.

