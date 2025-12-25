León XIV pidió una tregua de paz por Navidad

“Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz”, declaró el Pontífice

El papa León XIV expresó el martes en diálogo con periodistas en Castel Gandolfo su “tristeza” por el rechazo de Rusia a una tregua navideña y relanzó el llamamiento a respetar 24 horas de paz en el mundo.

“Hago una vez más este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que respeten, al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz”, declaró el Pontífice, al responder a las preguntas de los periodistas a la salida de Villa Barberini, reportó el sitio Vatican News.

Ucrania

Acerca de Ucrania, donde en las últimas horas ataques masivos rusos golpearon diversas regiones, el Papa León afirmó: “Realmente, entre las cosas que me causan mucha tristeza en estos días es el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la petición de una tregua de Navidad”.

El Obispo de Roma reiteró, por tanto, su llamamiento a respetar un momento de tregua en Navidad: “Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo”.

Medio Oriente

Con la mirada puesta aún en otro frente de guerra, el de Medio Oriente —donde se debate la “Fase 2” del alto el fuego—, León XIV recordó la “hermosa visita” que estos días realizó a Gaza el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén.

“Estuve en contacto con el párroco”, refiriéndose al padre Gabriel Romanelli, de la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. “Están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria. Esperamos —añadió Robert Prevost— que el acuerdo por la paz siga adelante”.

Decepción por la ley de suicidio asistido en Illinois

Con respecto a Estados Unidos, el Papa comentó la reciente aprobación en su estado natal, Illinois, de una ley que permite el suicidio asistido para adultos con enfermedades terminales y un pronóstico de seis meses o menos, la cual entrará en vigor en septiembre de 2026.

León XIV explicó que ya trató el asunto “muy explícitamente” con el gobernador JB Pritzker durante la audiencia en el Vaticano el pasado noviembre: “En aquel momento, el proyecto de ley ya estaba sobre su escritorio”.

“Fuimos muy claros sobre la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, desde el inicio hasta el final. Y lamentablemente, por diversas razones, decidió firmar ese proyecto de ley. Estoy muy decepcionado por ello”, subrayó el Pontífice.

León XIV descansó y trabajó en Castel Gandolfo

Como cada semana, el Papa pasó en el municipio lacial su jornada de descanso y trabajo. Los vítores de la gente, el canto de Feliz Navidad y otros villancicos, junto a la música de la banda municipal de Castel Gandolfo, acogieron su salida de Villa Barberini.

“La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz”, recordó el Papa León en una tarjeta, elaborada por la Prefectura de la Casa Pontificia.

En ella se transmiten sus primeros deseos en la Natividad del Señor y en el Jubileo de la esperanza. La frase elegida está tomada del Sermón 26 del primer papa que llevó su nombre, San León Magno. La imagen de la portada reproduce un mosaico realizado por el artista italiano Alberto Salietti (1892-1961) para el apartamento pontificio en 1955, completa la información del Vaticano.

