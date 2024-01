Ley Ómnibus y turismo social: ¿qué pasará con las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse?

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como «Ley Ómnibus», fue enviada al Congreso y tiene reformas estructurales en el turismo y otras áreas de la república.

Una de las propuestas es la sustitución del árticulo 2 de la Ley 25.997, eliminando el principio que establece que «el turismo es un derecho social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades».

El turismo al ser considerado como un derecho social, el estado nacional se compromete a garantizar las vacaciones y el descanso para los ciudadanos, priorizando en ese sentido a los sectores más vulnerables con tarifas accesibles.

Actualmente, el estado cuenta con dos unidades turísticas, la de Chapadmalal, en la playa bonaerense y la del Embalse, en Córdoba.

El hecho de que el turismo sea eliminado como derecho social no implica que dejen de funcionar las unidades turisticas de Chapadmalal y el Embalse. Lo que sí se prevé que cambiará son las taridas accesibles, ya que dejaría de existir el programa Turismo Social.

Por el momento, no hay respuesta a si ambos complejos serían llamados a licitación para su oosterior privatización o no. Por lo pronto, no están incluídos en la lista de 41 empresas del estado que envió Milei al Congreso.

Fuente: Diario La Agencia de Viajes

