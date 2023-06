LGBTTIQ+: ¿qué significan las siglas?

Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo conmemorando la revuelta de 1969 en un bar llamado Stonewall en Nueva York, donde una serie de personas identificadas con el colectivo salieron a la calle, tomaron lugares públicos y se enfrentaron a la policía con el fin de conseguir visibilización.

Dentro del mismo están las personas LGBTTIQ+: Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trasvestis, Transgénero, Intersex, Queer y más. «Las siglas son las iniciales del paraguas de diversidad sexual. Las más completas son las que tienen el signo + al final«, explicó Belén Bravo, Trabajadora social y parte de la Secretaría de Políticas de Género de la UNMDP.

«Pensar en la diversidad sexual tiene que ver con pensar en las múltiples formas que tienen las personas de experimentar la sexualidad, entonces a veces es difícil encajarlas en categorías estancas», aclaró.

Incorporaciones

Si bien las siglas siempre se han utilizado, a medida que pasa el tiempo otras se fueron incorporando, «al principio solo se utilizaba la sigla LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans), después se fueron incorporando en virtud de una mirada más amplia con la diversidad sexual».

Por lo que destacó que «la intención no es encajonar nuestras identidades en siglas. Está bien nombrar y decir quiénes somos porque lo que no se nombra no existe, la palabra tiene esa virtud de crear existencia».

En el caso de la letra Q comentó que «se refiere a todo lo que tiene que ver con lo Queer y es un punto de inflexión del último tiempo, el crecimiento y las preguntas del interior del colectivo. Tiene que ver con aquello que no está ubicado dentro de la norma, aquellos cuerpos que no responden a ninguna norma».

La integrante de la Secretaría de Género hizo referencia al Día Internacional del Orgullo y afirmó que «lo que recupera es la memoria, seguir recordando aquellas luchas que iniciaron un montón de otras luchas del colectivo».

«El término concretamente surge en los 90 con una nueva vuelta respecto del resurgir de la posibilidad, de visibilizar y salir a la calle con estas identidades. A lo largo de los años ha ido a través de las diferentes corrientes teóricas que fueron dando pistas con respecto a lo que tiene que ver con las identidades y diversidad sexual”, mencionó.

«Hay un montón de denominaciones que van quedando invisibilizadas y son estas identidades las que hoy están atravesando realidades difíciles y no otras«, detalló.

Bandera del orgullo: Un símbolo mundial

Además de la importancia de reconocer a quienes forman parte, existe la bandera arcoiris que acompaña esta lucha desde hace muchos años. Si bien no se conoce a su autor, «en la década del 80 un activista homosexual Gilbert Baker la utilizó por primera vez», confirmó.

«Hay colectivos dentro del gran colectivo de diversidad que han generado su propia bandera.Una diversidad de banderas que identifican también a las distintas identidades». Por lo tanto, «con el correr del tiempo se han ido incorporando diferentes de ellas».

«Me animaría a pensar que así como hay una variedad de identidades en la diversidad sexual está identificada con la variedad de colores«, mencionó.

Por último, Bravo reflexionó que «es importante reconocer la existencia de estas siglas y de otras cuestiones como la Ley de Identidad de Género que tenemos en nuestro país, que es pionero a nivel latinoamericano y el mundo, que dice que la identidad de género es una vivencia individual, hay tantos modos de ejercer la sexualidad y de identificarse como personas en el mundo. A lo que agregó que «hay otras cuestiones importantes para el colectivo como por ejemplo que la expectativa de vida de una persona travesti, trans, no binaria no excede los 35 años».

