Libres del Sur reclama por la reactivación de las obras en el barrio Las Heras

El lunes 3 de noviembre desde las 11 el Movimiento Libres del Sur, junto a representantes de sesenta familias adjudicatarias, realizará una jornada de protesta frente a la Municipalidad exigiendo la reactivación inmediata de un proyecto que contempla la entrega de lotes con servicios a familias de la ciudad

El lunes 3 de noviembre desde las 11 el Movimiento Libres del Sur, junto a representantes de sesenta familias adjudicatarias, realizará una jornada de protesta frente a la Municipalidad exigiendo la reactivación inmediata de un proyecto que contempla la entrega de lotes con servicios a familias de la ciudad.

El Proyecto ARCA fue impulsado por la entonces Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), y tiene como objetivo garantizar el acceso a lotes con servicios para familias de barrios populares que carecen de vivienda propia. A partir de un convenio firmado por una Asociación Civil y el Estado Nacional en el año 2022, se compró un inmueble apto para el parcelamiento en sesenta lotes y se avanzó con trabajos claves para poner en condiciones el macizo de tierra, logrando la apertura de calles, la instalación de servicios básicos y la construcción de un espacio comunitario.

Sin embargo, desde diciembre de 2023 las obras se encuentran paralizadas por el incumplimiento de dicho convenio por parte del estado nacional y el consecuente desfinanciamiento que impide completar la conexión de los servicios básicos y la puesta en condiciones del terreno para la construcción de su vivienda por parte de cada familia adjudicataria. El avance actual de la obra alcanza 64%, pero el último desembolso para finalizar los trabajos, que debe realizar la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (dependiente del Ministerio de Economía) no fue efectivizado ni se la ha dado alguna respuesta a las familias que esperan una solución hace casi dos años.

“Estamos reclamando algo básico: que el Estado Nacional cumpla con lo que firmó y que el Gobierno Municipal se involucre en el pedido de respuestas. Las familias, vecinas de nuestra ciudad y adjudicatarias de la tierra esperan poder mejorar su calidad de vida con este proyecto, pero el Gobierno nacional cortó los fondos y dejó todo a mitad de camino. No estamos pidiendo una dádiva, sino que respeten los compromisos asumidos y se pueda finalizar con la implementación de esta política pública. Queremos ser recibidos por el intendente para que nos dé una respuesta ante esta problemática, y se comprometa también a que avance el trámite de subdivisión iniciado a nivel municipal para que cada familia pueda tener la escritura de su lote”, señaló Rodrigo Hernández, referente local de Libres del Sur.

Fuente: loquepasa.net

Comentarios

comentarios