Líderes mundiales llamaron a la paz y a respetar los principios de la ONU tras la intervención de EEUU en Venezuela

Jefes de Estado y diplomáticos indicaron que siguen los acontecimientos. Pidieron acciones pacíficas y llamaron a respetar el derecho internacional.

El gobierno de EEUU avanzó con acciones militares sobre Venezuela, luego de capturar en las últimas horas al presidente Nicolás Maduro. Al respecto, diversos jefes de Estado y diplomáticos pidieron por una resolución pacífica y respetar los principios de la ONU junto al derecho internacional.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que el país norteamericano capturó a Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Describió la operación como «un éxito» tras «un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder».

Voces del mundo tras la captura a Nicolás Maduro

La representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea (UE) Kaja Kallas expresó en X que habló con el Secretario de Estado de Trump Marco Rubio y pidió por el derecho internacional: «Hablé con Marco Rubio y nuestro Embajador en Caracas. La UE sigue de cerca la situación en Venezuela», advirtió.



Además, agregó que desde el ente diplomático declararon «reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica»: «En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación. La seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad».

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026 Por otro lado, el ex presidente de Chile Gabriel Boric mostró su «preocupación y condena por las acciones militares de EEUU»: «Hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional».

Así, pidió por «la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados. La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera».

Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



Chile reafirma su adhesión a principios básicos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 3, 2026 Por su parte, el presidente español Pedro Sánchez informó que su gobierno «está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos» e informó que su embajada y consulados están operativos. En su mensaje, llamó a «la desescalada y a la responsabilidad» y adhirió a respetar el derecho internacional y los principios de la ONU.

El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos.



Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

Rusia pidió aclaraciones inmediatas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia pidió este sábado una “aclaración inmediata” sobre la situación en Venezuela, después de que EEUU asegurara que había capturado y expulsado del país a Maduro y su esposa.

“Estamos extremadamente preocupados por los informes de que el presidente venezolano Maduro y su esposa fueron expulsados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de hoy por parte de Estados Unidos”, sostuvo el ministerio en un comunicado, indicó la CNN.

Así, añadió: “Pedimos que se aclare inmediatamente esta situación” y afirmaron que tales acciones, de ser ciertas, constituyen una “violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del derecho internacional”.

El Ministerio condenó anteriormente lo que llamó un “acto de agresión armada contra Venezuela” por parte de Estados Unidos, calificando de “insostenible” cualquier “excusa” dada para justificar tales acciones.

La caída de Maduro: hubo fuertes explosiones en Caracas y aviones volando a baja altura

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país. Además, indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos.

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.

El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como “ruin y cobarde”.

