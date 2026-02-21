Lindo, pero con algunas nubes: cómo estará el clima este sábado 21 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada mayormente cubierta pero con temperaturas más que agradables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este sábado una jornada agradable pero con cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 25.

En la mañana se presentarán unos 22 grados y un viento que soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector este.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 25 grados, la máxima de hoy. Mientras tanto, el cielo continuará siendo mayormente nublado.

Finalmente, en la noche de este sábado, la temperatura bajará hasta unos cálidos21 grados.

