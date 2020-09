Lionel Messi despidió a Luis Suárez con un duro mensaje contra el presidente del Barcelona

El capitán del Barcelona le escribió un sentido mensaje a su amigo en redes sociales y apuntó nuevamente contra la dirigencia del club

La tirante relación entre Lionel Messi y el presidente Josep María Bartomeu sigue sumando capítulos. El último se dio tras consumarse la salida de Luis Suárez, tercer máximo goleador histórico de la institución e íntimo amigo del futbolista argentino, rumbo al Atlético Madrid, uno de los rivales directos en la disputa por la obtención de La Liga de España.

El capitán culé utilizó su cuenta de Instagram para despedir al uruguayo, con quien formó un gran vínculo desde su arribo al club a mediados de 2014. Era habitual verlos de vacaciones juntos y sus parejas incluso tuvieron un negocio juntas. En su posteo, el 10 aprovechó la oportunidad para apuntar contra la dirigencia. El duro posteo de Lionel Messi contra la dirigencia de Barcelona por la salida de Luis Suárez (@leomessi)

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, comenzó su sentido mensaje la estrella de la selección argentina.

Sin embargo, con el correr de sus palabras, el tono del mensaje se comenzó a elevar y se cree que el principal destinatario es el presidente Josep María Bartomeu, con quien mantiene públicas diferencias desde hace varias temporadas, algo que quedó en evidencia en las últimas semanas tras frustrarse su salida del club. El mandatario le advirtió que las únicas maneras de marcharse eran con el pago de 700 millones de su cláusula de rescisión o iniciando un juicio. Lionel Messi tiene una tirante relación con Josep María Bartomeu (Reuters)

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, advirtió el 10. “Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, concluyó su texto que contó con un contundente apoyo de su amigo Neymarentre los comentarios.

Su pareja, Antonela Roccuzzo, también cruzó mensajes con su amiga Sofía Balbi, esposa del uruguayo: “Esto no lo rompe nada ni nadie”.

El delantero de 33 años, que ahora será dirigido por el argentino Diego Simeone, fue operado en una de sus rodillas y se perdió varios partidos de la pasada temporada. No obstante, sus números fueron muy positivos: marcó 21 goles y brindó 12 asistencias en un total de 36 presentaciones.

El Pistolero no fue el único “peso pesado” que debió marcharse tras la llegada del holandés Ronald Koeman como director técnico. Ivan Rakitic regresó a Sevilla y Arturo Vidal recaló en el Inter de Italia.

Luego de frustrarse su desvinculación del Barcelona (llegó a mandar un burofax notificando su deseo de marcharse rumbo a otra institución), Lionel Messi concedió una entrevista en la que fue crítico de Josep María Bartomeu. En esa oportunidad, el futbolista afirmó: “El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar, y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

“Quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”, recalcó Leo, quien considera que los directivos catalanes no realizaron una política acertada en los últimos mercados de pases. Por ejemplo, para reforzar al equipo en esta temporada solamente llegaron Miralem Pjanic, Pedri y Trincao.

Messi, además, remarcó que seguirá vistiendo la camiseta azulgrana (tiene contrato hasta junio de 2021) porque no estaba dispuesto a iniciarle acciones legales al conjunto culé: “Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones. Y que luego había otra manera, que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça no iría nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué. Es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios