LLEGA EN ESTE VERANO 2026 AL COLON DE MAR DEL PLATA “DEL ABISMO AL CIELO”.

“Del Abismo al Cielo” llega a la ciudad feliz, con la dirección, idea y producción de Kaly Gong.

Se trata de un ritual sonoro inmersivo de sanación y ascenso espiritual que se presentará el 19 de enero a las 21 hs en el Teatro Colón de Mar del Plata.

La propuesta trasciende el formato de concierto tradicional para ofrecer una experiencia profunda de introspección, transformación interior y expansión de la conciencia.

Con una duración total de 81 minutos, la obra invita a sentir el sonido a través de la vibración y la resonancia, recorriendo un camino simbólico que va desde el abismo interno hasta la luz y el propósito espiritual.

La experiencia se estructura en dos partes:

Parte I – El Abismo (40 min): un descenso ritual hacia lo profundo del ser, con rezos ancestrales, sonidos chamánicos, instrumentos primarios, didgeridoo, recitación del Futhark nórdico y gongs graves, orientados a la transformación interior.

Parte II – Del Abismo al Cielo (41 min): el núcleo sanador del ritual, con sonidos de healing, cuencos de cuarzo, cristales, flautas, campanas, gongs y frecuencias armónicas, culminando con la interpretación del Ave María de Schubert por Gabriel Canci, acompañado por cuerdas y percusión.

Más de 40 hacedores de sonidos participan en escena, utilizando más de 150 instrumentos ancestrales y contemporáneos, envolviendo al público en una experiencia vibracional colectiva.



Ficha técnica destacada:

Músico: Juan Sardi

Invitado especial: Gabriel Canci

Dirección, idea y producción: Kaly Gong

El ritual comenzará puntualmente a las 21 hs (ingreso sugerido 20:30 hs). No es apto para niños ni personas con marcapasos y se solicita mantener teléfonos apagados durante la función.

Comentarios

comentarios