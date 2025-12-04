Llega la reapertura del Parque de Mogotes: shows para toda la familia con entrada libre y gratuita

El Parque de Mogotes reabre sus puertas con una programación especial los días 6, 7 y 8 de diciembre en el Complejo Punta Mogotes, frente a los balnearios 7 y 8. La entrada será libre y gratuita, con apertura desde las 18:00

En el marco del último fin de semana largo del año, el Parque de Mogotes, que se convirtió en una de las propuestas más populares la temporada pasada por sus shows musicales, foodtrucks y atracciones, inicia su novena temporada con una grilla renovada. Desde este sábado 6 de diciembre, el parque volverá a abrir todos los días de 18:00 a 00:00.

Habrá espectáculos en vivo todos los días, variedad de foodtrucks con opciones para todos los gustos, parque de juegos y atracciones para todas las edades, barra de bebidas y tragos, galpón cervecero y pizzero, animación en vivo, juegos, premios y mucho más.

Este sábado vuelve el payaso Marote, con acrobacias y circo para toda la familia; La Bifurcada, con un recorrido por el blues, Memphis y La Mississippi; y Mal Bicho, tributo a Los Fabulosos Cadillacs, para cerrar la noche.

El domingo 7 de diciembre subirán a escena Científicos Locos, una propuesta de ciencia y entretenimiento para chicos y grandes; Flor Abalos, una de las artistas más esperadas por el público para este verano; y un show especial de La Nueva Luna, en una noche dedicada a los clásicos de la cumbia.

El lunes 8 de diciembre será el turno de La Banda de la Rima, con canciones y juegos musicales para los más chicos. Además, habrá una masterclass de zumba para bailar al aire libre. El cierre estará a cargo de Operación RosaRosa, con un repaso por los éxitos del ayer en una noche de nostalgia y fiesta.

El Parque de Mogotes prepara una nueva temporada cargada de propuestas, shows musicales y muchas actividades más para una vez más, ser el punto de encuentro para marplatenses y turistas.

Comentarios

comentarios