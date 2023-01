LLEGA “THE TOWN 2023” UN NUEVO FESTIVAL BRASILEÑO QUE ANUNCIA A LA BANDA FOO FIGHTERS EN SU PRIMERA EDICIÓN

El Festival The Town, presentará su primera edición en São Paulo, los días 2, 3, 7, 9 y 10 de septiembre de 2023 con la presentación histórica de la banda estadounidense FOO FIGHTERS el día 9 de septiembre; además de contar con talentos representantes de Brasil como Iza e Criolo, y Ludmilla, que formará parte del headliner del Skyline Stage.

The Town, el nuevo festival de música, cultura y arte de São Paulo, de los mismos creadores de Rock in Río, han anunciado estos increíbles talentos que encabezan su primera edición; en breve se revelará el cartel completo.

El creador y presidente de Rock in Rio y The Town, Roberto Medina, afirma que este es uno de los momentos más esperados por los fans.

«El anuncio del primer headliner de la primera edición de un nuevo festival es un momento que vivirá para siempre. Sólo los que vivieron e hicieron la primera edición de Rock in Río, en 1985, lo saben. En aquella época anunciamos a Ozzy y Queen como primeros cabezas de cartel y hoy, en el día después del aniversario de Rock in Rio, tenemos el placer de tener otro momento memorable al anunciar una banda tan prestigiosa que, estoy seguro, dará una actuación impresionante. El sueño de la ciudad se hace realidad».

Foo Fighters quienes encabezan el festival The Town, se presentaron por primera vez en Brasil para Rock in Rio, en 2001 y su última actuación en el país fue en el mismo festival en 2019. Cuatro años después vuelven a Brasil para tocar en la primera edición de The Town.

Sin duda, los fans de Brasil y toda latinoamérica tendrán de nuevo en casa la presentación de la banda, una gira muy esperada que estará llena de miles de personas emocionadas que corearán canciones como «Medicine at Midnight» y por supuesto los principales éxitos de la agrupación.

Dicha banda son los responsables de grandes éxitos como «All my life»,»Times like These» y «Best of you», La última vez que estuvieron en Rock in Rio, en 2019, Foo Fighters ofreció una actuación contagiosa, considerada la mejor de la segunda jornada del festival. Con poco más de dos horas de show, la banda repitió la exitosa hoja de ruta de su gira, ya probada y aprobada por los brasileños. El grupo es famoso por dominar el escenario y dirigir con maestría al público.

Ludmilla, otro nombre anunciado hoy, actuará en The Town 2023 y Rock in Rio 2024. A los 27 años, Ludmilla ya es uno de los grandes nombres de la música brasileña actual. La artista, que realizó un show inolvidable en la edición anterior de Rock in Rio en el Escenario Sunset, ahora promete conquistar el Escenario Skyline (The Town, 2023) y el Escenario

Mundo (Rock in Rio 2024). Ludmilla fue dos veces nominada a los Grammy Latinos habiendo ganado uno con su 4o «Numanice 2» (2022).

Ludmilla comenzó su carrera cantando y escribiendo y ahora se estableció como «funkeira», sorprendiendo continuamente a los fans con proyectos como «Numanice 2». La artista cuenta ya con 7 álbumes, 4 de ellos de estudio («Hoje» (2014), «A Danada Sou Eu» (2016), «Hello Mundo» (2019) e «Numanice 2» (2022)) y 3 grabados en directo.

