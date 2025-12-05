LLEGAN LOS CUENTOS DE NAVIDAD A «LA PALABRA PRECISA» DE DICIEMBRE

Como ya es un clásico del portal literario, durante diciembre las actualizaciones semanales de la “LaPalabraPrecisa” tendrán un común denominador: la navidad.

Ese clima de alegría y renovación se actualiza todos los viernes de diciembre en www.lapalabraprecisa.com.ar cuando se comparten los textos referidos a la celebración navideña.

En esta oportunidad “LaPalabraPrecisa” publicará textos de Alisa Lein, Javier Chiabrando, Catalina Maniago y Mauro de Angelis.

La primera en compartir su regalo de fin de año es Alisa Lein. El viernes 5 presentará “Mesa adentro, mesa afuera”, un relato que retiene una carcajada. Uno, dos, tres hermanos, una madre y un padre, mueven la mesa de la cocina, al patio.

El viernes 12 Javier Chiabrando actualizará el portal con “Una noche de película”, en tanto el viernes 19, Catalina Maniago presentará “Primeras veces, segundas veces”. El viernes 26, Mauro de Angelis llegará con su cuento “Navidad”.

Con más de 10 años renovando contenidos literarios todas las semanas, “LaPalabraPrecisa” se ha podido transformar en una plataforma de difusión de valores literarios, de géneros y autores diversos.

