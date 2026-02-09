“Lo mataron como si fuera un pedazo de carne”: el desgarrador relato de la pareja del hombre asesinado en Batán

La pareja de Lucas Nahuel Larroque, el joven de 30 años que murió tras ser brutalmente golpeado a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Batán, aseguró que a la víctima “la mataron como si fuera un pedazo de carne” y reclamó que el responsable del ataque permanezca detenido.

Rocío, esposa de la víctima, relató en declaraciones radiales que la noche del hecho ambos se encontraban en el local bailable Momentos a raíz de un conflicto protagonizado por una de sus hijas. Según explicó, la adolescente intentó intervenir para separar a una amiga que estaba siendo agredida por otra joven, situación en la que también estaban presentes los padres de esta última.

De acuerdo con su testimonio, cuando intentó retirar a su hija del lugar fue agredida por el padre de la joven involucrada, quien le propinó un golpe en el rostro. “Me levanto y él quiere pegarme de nuevo”, señaló Rocío, y explicó que Lucas se encontraba detrás de ella sin participar de la discusión hasta que advirtió que la estaban atacando.

“Lucas se acerca cuando le digo que me quiere pegar y en ese momento este hombre le pega una piña y lo tira al piso”, relató la mujer, quien recordó que su pareja ya estaba indefensa cuando recibió al menos dos patadas en la cabeza. Una de ellas, aseguró, fue decisiva y le provocó la muerte en el acto.

Rocío también cuestionó la demora en la asistencia y el accionar de quienes estaban en el lugar. “La ambulancia tardó muchísimo, había un patrullero y nadie hacía nada. Todos filmaban mientras él se estaba muriendo”, denunció.

La mujer sostuvo que intentó intervenir mientras Lucas se desangraba, pese a que algunos presentes le pedían que se calmara. “¿Cómo lo iba a soltar si salían litros de sangre de la cabeza?”, se preguntó.

Por el crimen fue detenido un hombre identificado como Lautaro Vieytes Galván, según informaron fuentes policiales. El fiscal interviniente, Leandro Arévalo, prevé imputarlo por el delito de homicidio agravado por alevosía.

Finalmente, Rocío describió a Lucas como “un pibe laburador, dedicado a su familia”, y remarcó que llevaban ocho años juntos y tenían un hijo de seis años. “Hoy tengo al marido y al papá de mi hijo en un cajón. Lo único que hizo fue salir a defender a mi hija”, concluyó.

Fuente: Ahora Mar del PLata

