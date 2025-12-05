Los 10 delfines del Aquarium Mar del Plata fueron trasladados y ya están en Egipto, su nuevo destino

Así como allá por fines de marzo tuvo fin la historia del Aquarium Mar del Plata, con el cierre definitivo de esas instalaciones que eran uno de los centros de entretenimiento más reconocido de la ciudad, acaba de tener punto final la novela de sus diez delfines, que acaban de ser transportados y ya nadan en un oceanario de Hurghada, en Egipto.

Todo el operativo de desplegó con absoluto hermetismo y se coronó con un transporte primero por tierra, hasta Ezeiza, y luego por vía aérea, en una aeronave de la línea aérea Qatar, con todos los requerimientos de acondicionamiento para que los animales completen la travesía en las mejores condiciones.

Fuentes del ex Aquarium Mar del Plata confirmaron a Ahora Mar del Plata que los diez delfines viajaron en contenedores preparados, con acompañamiento de equipos profesionales: veterinarios, biólogos y los cuidadores que tenían mientras permanecieron en el oceanario local.

Estos animales son todos nacidos en cautiverio y por tal razón no tienen ninguna posibilidad de ser liberados, ya que no están preparados para alimentarse por propios medios. Por eso, con el cierre de este espacio marplatense, la alternativa era su derivación hacia otro complejo donde los reciban y les brinden el correspondiente cuidado.

El personal técnico y científico de Aquarium Mar del Plata participó de este viaje y se ocupó del monitoreo permanente de estos mamíferos marinos, que llegaron en óptimas condiciones a su destino, en el Mar Rojo. En Hurghada hay tres oceanarios.

En Hurgada funciona un gran oceanario con 1200 animales de casi un centenar de especies distintas. Fue construido en 2015 y es una de las grandes atracciones de un destino que tiene playas paradisíacas.

Tres de los cuidadores de estos delfines permanecerán en Hurghada por lo menos por un período de tres meses, a efectos de acompañar el período de adaptación a este nuevo ambiente, en donde tienen condiciones similares a las que aquí disfrutaron durante años.

“Los delfines llegaron a su destino Hurghada en el Mar Rojo, en excelente estado , debido a las buenas condiciones medico-veterinarias en las que se encontraba en Aquarium”, aclararon los responsables de este operativo.

En las instalaciones del Aquarium todavía permanecen otros animales que, también nacidos en cautiverio, permanecen bajo cuidado de los profesionales a la espera de su correspondiente derivación hacia otros centros similares, siempre con atención cercana y específica.

