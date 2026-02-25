Los consorcios de edificios pedirán una nueva prórroga para modernizar ascensores: aún resta renovar el 50%

La Cámara de Administradores solicitará al Municipio extender el plazo que vence en abril de 2026. Advierten que «la complicación actual» no es económica, sino operativa.

Desde la Cámara de Administradores de edificios de Mar del Plata confirmaron a Mi8 que en las próximas semanas solicitarán al Municipio una nueva prórroga para cumplir con la modernización obligatoria de ascensores. El pedido lo explica una realidad: aún falta renovar el 50% de las unidades, y la prórroga vigente vence en abril de 2026.

“Estamos trabajando para pedir una prórroga, porque es necesario para poder cumplir con la normativa, ya que en estos dos años no estuvieron las condiciones dadas para hacer estos trabajos”, explicó Bernardo Giles, presidente de la Cámara de Administradores.

Según el dirigente, en ningún caso la solicitud que presentarán al Municipio tiene que ver con una falta de voluntad de los consorcios, sino con una combinación de factores económicos y operativos que demoraron la ejecución de los trabajos. “En estos años, las capacidades económicas de los consorcios no han permitido —por el proceso de estabilización, que hoy es concreto, pero llegó unos meses de construcción; por las importaciones que no se abrían y porque los insumos no llegaban— poder hacer los trabajos que se necesitaban. Y ahora que varios consorcios pueden, nos topamos con que el recurso humano para esas tareas es limitado y somos muchos los que pedimos por esos trabajo”, señaló.

«“Hoy, que sí podemos hacerlo, nos encontramos con una capacidad limitada de las empresas, que tienen una capacidad determinada de trabajo en función del recurso humano que tienen”, razonó Giles, que anticipó que la concentración de pedidos en un mismo período a las mismas empresas puede generar demoras significativas. “Esta situación va a generar un cuello de botella: muchos vamos a estar pidiendo el mismo trabajo, pero el recurso humano es limitado. Por eso precisamos un plazo mayor para poder renovar todos los ascensores que faltan”, argumentó.

Qué dicen las ordenanzas

La renovación tecnológica de los ascensores apunta a reducir los márgenes de posibles siniestros en el transporte vertical, un servicio esencial en edificios de viviendas y oficinas.

En General Pueyrredon, la modernización está regulada por dos ordenanzas: la Nº 16.589, sancionada en diciembre de 2004, y la Nº 22.663, aprobada en 2016 por el Concejo Deliberante.

La ordenanza Nº 22.663 establecía originalmente un plazo de ocho años para que los propietarios adecuaran los controles de maniobra de los ascensores. Ese período vencía en 2024, pero en abril de ese año el Ejecutivo municipal resolvió extenderlo hasta el mismo mes de 2026.

