Los docentes universitarios anticipan que el ciclo lectivo 2026 se abrirá con una semana de paro

Las clases en las universidades públicas de todo el país y en particular la de Mar del Plata tendrán un arranque con una medida de fuerza bien temprana y contundente: una semana de paro anuncian los docentes del sector como modalidad de protesta por la demora del gobierno nacional en aplicar la Ley de Financiamiento Universitario que se aprobó el año pasado.

Abigail Araujo, secretaria general de la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM), confirmó que la moción que se confirmará el próximo viernes apunta a una medida de fuerza desde el 16 hasta el 20 de marzo, en coincidencia con el inicio de ciclo lectivo de la mayoría de las unidades académicas.

“Será un paro por semana a partir del primer cuatrimestre”, anticipó la directiva sobre la moción que esta representación gremial acompaña y seguramente avalará cuando se analice como moción en la reunión que se mantendrá en próximos días en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

“Tambien vamos a adherir a las medidas de las centrales por la reforma laboral”, acotó sobre otras protestas que tienen que ver con otra normativa en proceso de modificación y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.

En cuanto a la ley de financiamiento universitario, recordó que fue vetada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y reconfirmada por ambas cámaras, donde se alcanzó la mayoría necesaria. Sin embargo, el gobierno nacional busca evitar su aplicación mediante una intervención judicial y la opción de una ley complementaria que asignaría partidas especiales para funcionamiento de las universidades.

Como no se implementa, lo que significa que no ingresan los fondos con los montos que corresponden y tampoco se ajustan salarios, los gremios del sector van por la medida de fuerza. Las clases aquí, en Mar del Plata, tendrán inicio el 9 en algunas unidades académicas. Pero el lunes siguiente será todo el sistema el que vuelva a las aulas. Exactamente ese día 16 se ejecutaría este paro.

La decisión es que si el gobierno no atiende el reclamo, la misma medida de fuerza se repetirá durante el primer cuatrimestre a razón de una semana de paro por mes.

Anticipó Araujo que además se implementará una carpa para dictado de clases que será itinerante, por distintas universidades del país. A Mar del Plata llegaría en el próximo mes de abril.

Fuente: Ahora Mar del Plata

