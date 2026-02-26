Los judiciales bonaerenses van al paro total este lunes 2 de marzo

La AJB definió una medida de fuerza sin presencialidad ni teletrabajo en los 20 departamentos judiciales. Reclaman una oferta salarial que supere la inflación y la restitución de fondos nacionales para la provincia.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) confirmó un paro total de actividades para el lunes 2 de marzo. La decisión, tomada por la Comisión Directiva Provincial tras los mandatos de las asambleas realizadas el pasado 23 de febrero, afectará el servicio en las 20 jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, bajo la modalidad de paro sin asistencia a los lugares de trabajo y sin tareas remotas.

Desde el gremio destacaron que la medida responde a la «profunda crisis económica» y a la «fuerte pérdida del poder adquisitivo» que sufrieron los salarios del sector. El eje central del reclamo es una propuesta salarial superadora que no solo logre empatar la proyección inflacionaria de 2026, sino que también permita recuperar el terreno perdido durante el 2025.

Una agenda de reclamos integrales

Más allá de la cuestión estrictamente salarial, el pliego de reivindicaciones de la AJB incluye puntos históricos y estructurales para el sector:

Creación de subcategorías E para cargos de menor antigüedad.

para cargos de menor antigüedad. Actualización de categorías para jubilados y pensionados .

. Conformación de la Mesa Técnica de Carrera Judicial .

. Sanción de la Ley de Paritarias para el sector judicial.

para el sector judicial. Defensa del IPS y mejoras urgentes en las prestaciones de IOMA.

El frente contra los recortes nacionales

La jornada de protesta también tiene un fuerte componente político-institucional. Los judiciales se sumaron al reclamo de otros gremios estatales exigiendo al Gobierno Nacional la «restitución inmediata de los fondos retenidos a la provincia».

Según advierten desde la AJB, esta retención de recursos es considerada «ilegal» y afecta directamente el funcionamiento de áreas sensibles, poniendo en riesgo derechos jubilatorios debido al impacto en el presupuesto del Instituto de Previsión Social (IPS). «Convocamos a sostener la unidad para fortalecer nuestro reclamo», concluyeron desde el sindicato.

