Los museos municipales tendrán entrada gratuita este fin de semana largo

Villa Victoria, Villa Mitre, la Casa sobre el Arroyo (solo el sábado), el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, el Museo de Arte Juan Carlos Castagnino, el Museo José Hernández (sábado y domingo) y la Casa Mariano Mores (sábado) liberarán el acceso para recorridas. Algunos espectáculos puntuales cobrarán entrada. El cronograma completo de actividades puede consultarse en el sitio web: www.mardelplata.gob.ar/cultura .

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa que este fin de semana largo -del 21 al 23 de marzo- los museos municipales tendrán acceso libre y gratuito.

En ese sentido, el Centro Cultural Victoria Ocampo (Matheu 1859, de 15 a 19), el Archivo Museo Histórico Roberto Barili “Villa Mitre” (Lamadrid 3870, de 15 a 18), el Museo Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998, solo el sábado si lo permite el clima de 10 a 14), el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Libertad 3099, de 15 a 20), el Museo de Arte Juan Carlos Castagnino (Colón 1189, de 14 a 19), el Museo José Hernández ( Ruta 226 km 14,5, sábado y domingo de 10 a 16) y la Casa Mariano Mores (Alem 2469, sábado a las 20 espectáculo gratuito) no cobrarán entrada.

“Es una propuesta que sacamos desde el ente para incentivar el turismo en todos estos escenarios”, señaló al respecto Francisco Taverna, director de Cultura. “Más allá de algunos espectáculos muy interesantes que tenemos en distintos ámbitos gestionados por la Municipalidad, queríamos reforzar la asistencia de público liberando el acceso a los museos”, agregó el funcionario.

En el sitio web www.mardelplata.gob.ar/cultura se pueden consultar todas las propuestas del área para los próximos días.

Cronograma de actividades especiales para el fin de semana

Teatro Municipal Colón

Ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, presenta una cartelera diversa que combina distintas ramas del arte durante este fin de semana.

El sábado 21 a las 20 será el turno del Festival Marea, un encuentro y movimiento de música argentina, con la actuación de La Charo, Carlos “negro” Aguirre, Fabio Herrera, Lilián Saba, José Luis Aguirre, Marcelo Chiodi, Juan Sardi, Rafa Doorish, Pedro Carignan y Rafa Asioli. Entrada General: $40000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $30000.

El domingo 22 a las 18 se llevará a cabo el festival artístico por la 72º Fiuesta Fallera Valenciana. Actuarán el cuerpo de Baile Valenciano, cuerpos de Baile de Centro Españoles y Colectividades de Mar del Plata, conjuntos bailes y folklóricos de la ciudad y cantantes de copla Española. Entrada General: $12000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $9000.

El mismo domingo, pero a las 21, será el turno de “Inolvidables”, donde se fusionan los géneros del bolero, la lírica y el tango cantado y bailado, en una experiencia única y emocionante. Entrada General: $24000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $18000.

El lunes 23 de marzo a las 21 tendrá lugar “Voces del Musical: un musical de musicales”, con un elenco de talentosos intérpretes de teatro musical, este espectáculo revive los momentos más memorables de clásicos como «Chicago», «Los Miserables», «El Fantasma de la Ópera», «West Side Story» y «Grease», entre otros. Entrada General: $15000. Jubilados, Residentes y Estudiantes: $11200.

Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria

Ubicado en Matheu 1851, el martes 24 de marzo el Museo permanecerá cerrado. El sábado 21 a las 18, “Va a Estar Todo Bien” hará en vivo música de Charly García. Entrada General a $12.000. Residentes, jubilados y estudiantes a $9.000. El domingo 22 de marzo a las 18 habrá un concierto de piano a cargo de Alicia Ciancio, con una entrada general a $15.000. Residentes, jubilados y estudiantes a $12.000.

Lunes 23 a las 19, Los Mareados Tango Club interpreta a Piazzolla. Formado por Gabriela Cebrián en piano, Elizabeth Gautin en fagot, Federico Lera en saxos, Ariel Robles en bajo y Juan Pablo Santiago Medina en batería, interpretarán un variado repertorio. Entrada general a $16.000. Residentes, jubilados y estudiantes a $12.000

Villa Mitre

El Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, ubicado en Lamadrid 3870, tiene muestras permanentes, como “Mar del Plata en fotos y postales” (1914-1932), y las muestras temporarias “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950” y “A 47 años de la primera estrella”, que apunta a reflejar todo lo acontecido en nuestra ciudad como subsede del Mundial 78.

En cuanto a las actividades programadas, este sábado 21 a las 21 se llevará a cabo la obra de teatro inmersiva “El futuro es Patrimonio”. Entrada general a $25000. Jubilados, estudiantes y residentes a $21000.

Casa Mariano Mores

Ubicada en Alem 2469, esquina Gascón, este sábado 21 de marzo a las 20 la cantante marplatense Carolina Rubí presentará “Noche de clásicos” junto al guitarrista Ariel Gez. Entrada gratuita.

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