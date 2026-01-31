Los papás de Bastián participaron de una cadena de oración y rezo de Rosario: hay indicios de mejoría

Una celebración en la Parroquia Asunción de la Santísima Virgen, integrada al conjunto edilicio del Hospital Materno Infantil, sumó voluntades y expresiones de fe para pedir por la recuperación de Bastián Jerez, el niño de 8 años que se accidentó en un choque entre vehículos de doble tracción en dunas de Pinamar y sufrió gravísimas lesiones en cabeza y columna.

Macarena Collantes y Maximiliano Jerez, los padres, participaron junto a decenas de personas en este encuentro que presidió el padre Ariel Sueyro y convocó a orar por este menor que en las últimas horas tuvo algunos indicios de mejoría. La mamá confirmó que le quitaron el respirador mecánico por algunas horas e incluso que lo vio abrir los ojos.

El sacerdote, sobre el final de la ceremonia, los convocó al frente y de pie, ellos tres solos, hablaron. Les dejó un mensaje de fuerza y fe en Dios. Y a todos les dejó el mismo pedido que dejó como única respuesta a medios de prensa presentes en el lugar: “Recen por Bastián”.

Este rezo del rosario fue una iniciativa de la propia Collantes, que hasta el momento se había mantenido alejada de los medios de comunicación. ESte viernes por la tarde dio una entrevista telefónica a un canal de televisión donde revisó un poco lo ocurrido desde aquel momento en que supo que su hijo tuvo lesiones cuando estaba de vacaciones con su padre. Ella y varios familiares llevan remeras con imagen del niño y un mensaje que no se cansan de repetir: “Fuerzas Bastián”.

Ambos padres llegaron hasta la parroquia, saludaron pero no hicieron declaraciones. Se sentaron en la tercera fila del templo y acompañaron al padre Sueyro en sus rezos.

Bastián presenta lesiones severas en cráneo y vértebras cervicales. Se desconocen cuáles pueden ser las secuelas que puedan quedarle. Por lo pronto ya superó seis cirugías en abdomen, cráneo y cuello. Las últimas para realizarle una traqueotomía y al mismo tiempo otra para estabilizarle piezas óseas que se fracturaron con el golpe tras el choque, todas en la zona de base de cráneo y columna alta.

Desde sus redes sociales la propia Collantes transmite novedades desde que el MInisterio de SAlud bonaerense dejó de emitir partes oficiales sobre la salud del niño. “Parte de ayer: [le] están quitando de a poco el respirador. Ayer estuvo desde la mañana hasta la tarde sin él. Luego por la noche lo volvieron a conectar para que descansara un poco”, escribió.

“Solo quiero que mi hijo se estabilice. Recién ayer pude caer y hoy me animo a hablar”, dijo la mujer a LN+ y minimizó posibles tensiones con su exesposo por haber sido el responsable al momento del accidente, ya que lo subió a un vehículo UTV sin cinturón de seguridad. “Yo con él tengo una excelente relación. Es un muy buen padre y no tengo nada que decir. Siempre se hizo cargo de Bastián desde lo económico y lo presencial. Siempre nos dividimos las vacaciones, tenemos tenencia compartida que la pactamos nosotros”, aclaró.

Fuente; Ahora Mar el Plata

