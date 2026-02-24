Los pases estudiantiles secundarios y de formación profesional podrán tramitarse a partir del lunes 2 de marzo

Se deberá ingresar a: https://www.mardelplata.gob.ar/boleto/secundaria a partir de esa fecha, donde se accederá al formulario digital que se deberá completar con los datos solicitados. Antes -y desde ese mismo link- se pueden descargar los Certificados de Alumno Regular necesarios para cumplimentar el trámite.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa que a partir del 2 de marzo se podrán tramitar los pases estudiantiles para alumnos de Educación Secundaria y de Formación Profesional.

En ese sentido, las personas interesadas deberán ingresar al siguiente link: www.mardelplata.gob.ar/boleto/secundaria, donde se accederá al formulario digital que se deberá completar con los datos solicitados.

Se recuerda que antes de completar el formulario se deberá contar con la siguiente documentación: Archivo de imagen (foto) del frente y dorso del DNI y del Certificado de Alumno Regular (con los datos personales, otorgado por la institución, sellado y firmado por autoridad competente). En el link antes mencionado ya se pueden descargar los modelos de certificado para que sean completados en cada establecimiento (no es necesario esperar hasta el 2 de marzo).

Una vez que se haya enviado la solicitud y esté correcta, se recibirá a los pocos días un mail indicando trámite finalizado y aprobado. En todo momento se podrá verificar el estado del trámite ingresando en el link que se envía a mail al momento de generar la solicitud.

Es importante remarcar que los alumnos que tienen una SUBE estudiantil de años anteriores o una tarjeta personal registrada a su nombre, luego de aprobado el trámite, pasadas 96 horas, cargarán sus viajes en esa tarjeta pasándola por una terminal TAS para activar el beneficio.

Los alumnos que nunca hayan tenido una tarjeta SUBE estudiantil o personal registrada, podrán retirar un plástico a los 10 días hábiles posteriores de finalizado el trámite, en Roca 3201 de 8.30 a 14 de forma gratuita. Solo podrá ser retirada por el titular y con DNI en mano.

Si no se quiere usar una tarjeta física, se puede solicitar el beneficio en la SUBE digital. Se deberá contar con un celular que tenga tecnología NFC. Previamente, hay que bajar la aplicación de SUBE y activarla.

Para consultas de trámites en curso, las personas interesadas pueden escribir un correo a: pasesestudiantes@mardelplata.gov.ar

