Los siniestros viales se confirman como la principal demanda en la guardia del Hospital Interzonal

Los siniestros de tránsito se consolidan como principal causa de atención de pacientes en la sala de Guardia del Hospital Interzonal General de Agudos, donde durante los primeros 11 meses de 2025 atendieron a más de 5.000 lesionados por causas externas: 4 de cada 10 tienen que ver con medios de transporte.

Este informe surge de la Unidad de Epidemiología del establecimiento, parte desde 2024 del Programa Nacional de prevención y control de Lesiones por Causas Externas.

Ese detallado reporte toma como referencia el período comprendido entre enero y noviembre últimos, cuando por Guardia ingresaron 5.055 personas. Uno de cada tres requirió internación por la gravedad de los cuadros con los que llegaron.

Los siniestros viales constituyen la primera causa de ingresos por lesiones por causas externas y representaron 2034 ingresos, con 63,1% resueltos de manera ambulatoria y el resto con internación.

La moto se mantiene como el medio con mayor incidencia en este tipo de incidentes. Casi 70% representan los 1.415 casos que derivaron en pacientes atendidos en el HIGA. La mayoría conductores, los restantes pasajeros de motovehículos. Luego, en orden, le siguen quienes viajan en auto, los ciclistas y los peatones.

Los siniestros viales demandaron 751 internaciones durante esos meses, con 30% derivados a unidades de atención especial por los cuadros críticos que afrontaban.

A partir de los datos aportados por los pacientes atendidos por lesiones se confirma que 77,1% sufrieron lesiones vinculados a incidentes con motos, mientras la principal contraparte fueron automóviles o camionetas.

El peor dato refiere a aquellos que no tuvieron chance de recuperación. Se confirma 17 fallecimientos a consecuencia de siniestros viales, con 10 hombres y 7 mujeres. El 58,8% viajaba en moto al momento del incidente, el 29,4% en auto y el 11,8% eran peatones.

Fuente: Ahora Mar del Plata

