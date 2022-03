Estos países ofrecen…

Roberto García Moritán, Rodolfo Terragno, Andrés Cisneros y Jorge Castro analizan cuál es hoy el estado real del reclamo argentino de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur. Las oportunidades históricas desaprovechadas, las consecuencias del conflicto bélico y las perspectivas de un cambio en el siglo XXI

Ex vicecanciller

Roberto García Moritán

1. ¿ Están más lejos o más cerca las Malvinas desde la victoria británica de 1982?

1. La intransigencia británica para negociar la transferencia de la soberanía de las islas Malvinas ha sido una constante diplomática que se ha manifestado antes como después de 1982. Las distintas instancias que se exploraron conforme el mandato de la Resolución 2065 de las Naciones Unidas (sea el Memorándum de Entendimiento de 1968 u otras variantes como la de 1974) fueron, en definitiva, espejismos generados por Londres con la intención de salvar apariencias o monitorear el efecto de decisiones multilaterales.

El argumento de la objeción parlamentaria y la insistencia sobre la abusiva aplicación del principio de autodeterminación, fue la excusa continua que evidencia falta de voluntad política.

La Argentina tuvo siempre disposición de construcción de confianza y reconocimiento de los intereses de los isleños. Pese a los esfuerzos argentinos de mayor integración, como fue el Acuerdo de Comunicaciones de 1971, no hubo gestos cooperativos por parte de Londres que hicieran honor al espíritu acordado en el instrumento. Ni siquiera de carácter simbólico, antes o después de 1982, para promover un mejor clima de acercamiento.

Londres solo aprovechó la disposición argentina de fomento de la confianza para disminuir los costos económicos que representaba la colonia. Incluso, por ejemplo, los beneficios de la Falkland Islands Company (FIC) se destinaban a repartir dividendos en Londres antes que ser invertidos en Malvinas.

2. ¿Se puede contabilizar algún logro diplomático desde la Resolución 2065 de la ONU que llamó a la Argentina y al Reino Unido a negociar de manera pacífica la soberanía de las islas?

2. El Memorándum de Entendimiento de 1968 es quizás el paso más significativo y la Misión Shackleton de 1976, el punto diplomático más bajo. De la letra del Memorándum solo faltaba fijar fecha para la transferencia de la soberanía. Es el instrumento más explícito por parte del Reino Unido sobre la transferencia de la colonia. Sin embargo, la insistencia de que los isleños debían consentir cualquier decisión ponía de manifiesto la falta de sinceridad británica.

Ese poder de veto de sus propios ciudadanos, lo pone de manifiesto. Tampoco hubo voluntad política para recibir el apoyo del Parlamento y acordar con el grupo económico de las Islas (FIC) la devolución de Malvinas a la Argentina como, en cambio, hizo el Foreign Office con otros territorios coloniales.

3. ¿Las Malvinas son argentinas?

3. Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son argentinas por claros antecedentes históricos, jurídicos y políticos. Así es reconocido, además, por la amplia mayoría de la comunidad internacional.

Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur son parte de la integridad territorial de Argentina y su recuperación definitiva es, desde luego, un mandato constitucional.

4. ¿Cree que hay que volver a la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer el reclamo de soberanía en lugar de seguir en el Comité de Descolonización? ¿Se gana o se pierde?

4. Las resoluciones de las Naciones Unidas, salvo indicaciones en contrario, son de aplicación sine die mientras se mantengan las condiciones de fondo, políticas o jurídicas, que le dieron origen. Es el caso de las resoluciones pertinentes adoptadas con relación a la cuestión Malvinas. Esas resoluciones tienen el mérito que no tuvieron ningún voto negativo, una situación que difícilmente pueda volver a repetirse en las presentes circunstancias con el Reino Unido. Las resoluciones que se adoptan anualmente en el Comité de Descolonización de ONU son suficientes para mantener la vigencia multilateral del reclamo argentino. El apoyo del Comité ha sido unánime a ese respecto.

No es necesario ni indispensable desde el punto de vista político que la Asamblea General repita o ratifique la insistencia multilateral en la negociación bilateral para resolver la cuestión de fondo. La resolución 2065 tiene hoy la misma vigencia, alcance e impacto diplomático que en 1965.

5. ¿La presencia en el Atlántico Sur de China y Rusia mejora el poder del reclamo o de la disuasión argentina ante el Reino Unido?

5. Al ser el territorio atributo esencial de un Estado, el mantenimiento de su integridad hace a la seguridad y estabilidad internacional. Ese principio se aplica a cuestiones coloniales como a toda otra agresión territorial, como puede ser hoy el caso de Ucrania, y pone en evidencia que el principio de integridad territorial sigue siendo un concepto jurídico y político con vigencia central en la defensa de los Estados.

Rodolfo Terragno

Político y diplomático​



Rodolfo Terragno. Foto Guillermo Rodriguez Adami

1. ¿ Están más lejos o más cerca las Malvinas desde la victoria británica de 1982?

1. Más lejos. Gran Bretaña hizo la guerra para evitar que las Malvinas fueran argentinas. La ganó, pero tuvo 255 soldados muertos y 777 heridos, 6 barcos hundidos, 10 aviones y 24 helicópteros derribados, y una pérdida de 1.278 millones de libras de la época. Han pasado sólo 40 años. Ningún gobierno británico podría devolver lo que Gran Bretaña ganó en la guerra.

2. ¿Se puede contabilizar algún logro diplomático desde la Resolución 2065 de la ONU que llamó a la Argentina y al Reino Unido a negociar de manera pacífica la soberanía de las islas?

2. No. Desperdiciamos una posibilidad preciosa, que Gran Bretaña nos la dio servida. Ellos se habían pasado años diciendo que —de acuerdo con el principio de autodeterminación— los únicos que podían decidir el futuro de las Malvinas eran los isleños, y los isleños no querían a la Argentina. Incluso se hizo en 2013 un plebiscito en las islas: les preguntaban a los isleños si querían depender de Gran Bretaña o de la Argentina, y 99,83 por ciento dijo Gran Bretaña.

Pero nosotros no le dábamos ningún valor a eso porque sosteníamos que los isleños eran británicos y, por lo tanto, no podían ser ellos quienes decidieran una disputa entre su propio país (Gran Bretaña) y la Argentina. Gran Bretaña decía: No, no son británicos, son ciudadanos de ultramar, que no tienen ni pasaporte británico y no pueden mudarse a Inglaterra o Escocia.

Esa discusión duró años. Pero vino la guerra, Margaret Thatcher dijo “los deseos de los Falkland islanders son supremos”, y mandó una expedición militar a defender esos deseos. Terminó la guerra, y ¿cúal era el deseo de los isleños? Que dejaran de considerarlos ciudadanos de ultramar. Que los reconocieran como británicos; tan británicos como los de Londres, Manchester o Edimburgo.

Gran Bretaña no podía negarse a los deseos “supremos”de los isleños. Sancionó entonces la British Falkland Islands Act 1983, que dice eso: que, sí, que los isleños son británicos. O sea, Gran Bretaña fue forzada a darle la razón a la Argentina.

Había que correr a presentar esa prueba en el Comité de Descolonización de la ONU. Ningún gobierno la presentó. Yo presioné y presioné, sin éxito. Me decían que los expertos de Cancillería se oponían, no sé bien por qué. Lo único que logré fue que el Senado votara por unanimidad la recomendación de presentar esa prueba. Y que el canciller Jorge Taiana lo mencionara en el Comité de Descolonización, aunque sin plantearlo formalmente.

3. ¿Las Malvinas son argentinas?

3. Históricamente es así, y el desembarco argentino, en 1982, agregó un elemento importante. Gran Bretaña había sostenido siempre que la posesión pacífica e ininterrumpida le otorgaba derechos. Como si hubiera, igual que en derecho civil, la “prescripción adquisitiva”. Pero la Argentina interrumpió el 2 de abril esa posesión pacífica.

La propia Margaret Thatcher llegó a proponer entonces la solución de “las tres banderas”, con la ONU administrando, junto con la Argentina y Uruguay cooperando, y negociando entre sí, con un plazo fijo para llegar a un acuerdo .

Era el fin de las Falkland Islands. Pero la dictadura, no contenta con haber ocupado las islas y poner a la Argentina en una posición de fuerza para negociar, decidió meternos en una guerra con una potencia, inmolar a jóvenes argentinos (hubo más de 600 muertos), y arriesgarnos a perder las Malvinas para siempre. Hubo en los dictadores soberbia (“Que traigan al principito”) e irracionalidad.

4. ¿Cree que hay que volver a la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer el reclamo de soberanía en lugar de seguir en el Comité de Descolonización? ¿Se gana o se pierde?

4. La Asamblea sólo puede emitir una declaración. Ni se gana ni se pierde.

5. ¿La presencia en el Atlántico Sur de China y Rusia mejora el poder del reclamo o de la disuasión argentina ante el Reino Unido?

5. No. ¿Por qué?

Andrés Cisneros

Ex vicecanciller

Andrés Cisneros, ex vicecanciller de Mauricio Macri.

1. ¿ Están más lejos o más cerca las Malvinas desde la victoria británica de 1982?

1. Nunca estuvimos tan cerca de recuperar la soberanía como antes de 1982. Londres había enviado oficialmente a Nicholas Ridley, altísimo diplomático, con la propuesta de reconocer la soberanía argentina, semejante a como lo había hecho antes tan exitosamente en Hong Kong y tan inútilmente con Malvinas durante el último gobierno de Perón. En los noventa y durante Duhalde y de la Rua recuperamos terreno, pero el kirchnerismo volvió a practicar una política patriotera para su beneficio electoral y ninguno para la causa nacional.

2. ¿Se puede contabilizar algún logro diplomático desde la Resolución 2065 de la ONU que llamó a la Argentina y al Reino Unido a negociar de manera pacífica la soberanía de las islas?

2. En 1974, los ingleses ofrecieron una soberanía compartida con un período de cien años para hacerla efectiva, pasando Argentina a participar de inmediato en la administración de las islas. Perón ordenó al canciller Vignes aceptar, tratando de disminuir ese plazo. Bajado a la mitad, ya estaríamos a punto de una transferencia tipo Hong Kong. Pero Perón murió tres semanas después y se abortó el proceso. La segunda vez, con Ridley, la oferta llegó al gobierno militar en 1980 y continuó explorándose durante 1981, pero asombrosamente invadimos, probablemente porque los poco avisados gobernantes de entonces tomaron la propuesta como un signo de debilidad británica, optando por la vía supuestamente heroica de recuperarlas por las armas. Todo esto consta en los archivos oficiales, no ha sido desmentido por nadie y su detalle puede encontrarse en algunos libros, incluyendo una obra que codirigí con Carlos Escudé, en el tomo XII, dedicado a este tema.

3. ¿Las Malvinas son argentinas?

3. Por ahora, completamente no. Uno no es titular definitivo de un territorio hasta que el resto del mundo se lo reconoce. Y lo que hace el mundo, por ejemplo a través de la ONU, es solamente exhortarnos a negociar con Gran Bretaña. No dice que son argentinas o que son británicas. Londres las retiene por la fuerza de sus armas y sus alianzas. Nosotros ya probamos equivocadamente con las armas y carecemos del peso y respeto en el mundo que tiene Gran Bretaña. Nuestros derechos son superiores, pero carecemos de un prestigio mundial que obligue a Gran Bretaña aunque sea a cumplir el mínimo que propone la ONU: por lo menos sentarse a negociar. Mientras no volvamos a ser un país importante, con peso internacional y alianzas más allá de la retórica, nuestras posibilidades seguirán siendo remotas.

4. ¿Cree que hay que volver a la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer el reclamo de soberanía en lugar de seguir en el Comité de Descolonización? ¿Se gana o se pierde?

4. El pronunciamiento de 1965 nunca más pudo repetirse, mucho menos ahora, y no por culpa argentina: no existió más la situación internacional que nos aportara esos votos. Los Estados no votan a quienes tienen razón sino a quienes acompañan sus razones con peso y confiabilidad, que no es nuestro caso. Y resulta innecesario: nada menos que el 9/11/82 el mismo año de la Guerra, la propia Asamblea, por la Resolución 37/9 ratificó en todos sus términos a la 2065 que algunos reclaman repetir. El 40 aniversario de esa Resolución es lo que debiéramos celebrar.

5. ¿La presencia en el Atlántico Sur de China y Rusia mejora el poder del reclamo o de la disuasión argentina ante el Reino Unido?

5. Tengamos comercio y las mejores relaciones con todo el mundo, pero nuestra ubicación estratégica es en Occidente, a cuya cultura orgullosamente pertenecemos. Los heroicos ucranianos pueden contarle de primera mano cómo se vive fuera de la alianza occidental. Imagine las conclusiones que habrá sacado la OTAN al enterarse de que plantamos una base china en el medio de la Patagonia. Usted puede creer que ese rumbo nos acerca a mejorar nuestro reclamo o aumenta el apoyo a los usurpadores británicos?

Jorge Castro

Analista internacional

Jorge Castro

1. ¿ Están más lejos o más cerca las Malvinas desde la victoria británica de 1982?

1. El Atlántico Sur ha dejado de ser el “mar vacio” que era en 1982, cuando los únicos protagonistas eran la Argentina y Gran Bretaña. Ahora es un “mar lleno”, profundamente tras nacionalizado, con múltiples actores y creciente relevancia internacional. El Atlántico Sur es también la última gran reserva ictícola del mundo debido a la depredación sistemática que ha vaciado los otros mares. Por eso, las grandes flotas pesqueras de altura están allí, ante todo las de Europa y Asia. Hay que subrayar, por último, que en el Atlántico Sur se encuentran las principales reservas petrolíferas sumergidas del mundo actual, que son las del “pre-sal” brasileño, en las que Petrobras invirtió más de US$ 1.500 millones en los últimos 10 años. El 2 de abril de 1982, al capturar las islas, la Argentina logró una sorpresa estratégica total contra Gran Bretaña – una de las escasas en la historia de la guerra-; y a partir de allí combatió durante 74 días por tierra, mar, y aire contra la mayor potencia militar de Europa, y Reserva Estratégica de la OTAN, ganadora de la 2da.guerra mundial, que contaba con el auxilio de la inteligencia satelital provista por EE.UU. En esa guerra, los argentinos actuaron como una unidad, incluso operativa / política, a pesar de ser una Nación profundamente fragmentada y sumergida en una crisis crónica de legitimidad.

2. ¿Se puede contabilizar algún logro diplomático desde la Resolución 2065 de la ONU que llamó a la Argentina y al Reino Unido a negociar de manera pacífica la soberanía de las islas?

2. Yo diría que hay una segunda novedad de importancia en el área histórica del conflicto de 1982, y es que ha surgido un tercer actor en el enfrentamiento, que ya no se limita a Londres y Buenos Aires. Es la “Autoridad Política” de la población de las islas, que actúa con virtual independencia del gobierno británico. Esa “Autoridad” dispone de los recursos para hacerlo porque el cobro del canon pesquero y petrolífero se realiza en Puerto Argentino / Puerto Stanley; y esto le otorga a su población de unos 3.000 habitantes un ingreso per capita de US$ 65.000 anuales, que es superior al británico. Por último –y probablemente decisivo- es que el Reino Unido ha modificado sus prioridades estratégicas en materia de comercio e inversiones después del Brexit (alejamiento de la Unión Europea), que ya no se encuentran más ni en Europa ni en EE.UU, sino en el mundo emergente; y los tres países que el Primer Ministro Boris Johnson ha identificado como esenciales para los intereses británicos de largo plazo son China, India, y Brasil. Gran Bretaña, en síntesis, coloca ahora el éxito o el fracaso de su destino en Asia y América del Sur. El Atlántico Sur es la mayor reserva pesquera del mundo actual, mientras que en el resto de los mares los recursos se han agotado debido a una extrema sobre explotación.

3. ¿Las Malvinas son argentinas?

3. La de Malvinas fue la primera y única guerra estrictamente “nacional” de la historia del siglo XX, y más de 600 jóvenes argentinos dieron su vida para comprobarlo. Por eso, Malvinas es un hito fundamental en la historia del país, y un elemento decisivo en la construcción de su identidad nacional, que es todavía una tarea en curso. La pregunta política central del presente, a 40 años de la guerra de 1982, es qué significa recuperar las Malvinas en la segunda década del siglo XXI; y la respuesta es esta: es hacerlas parte de un proyecto de la Argentina como Nación en el siglo XXI, que realiza en conjunto con Brasil y América del Sur en un mundo absolutamente integrado por la revolución de la técnica, y convertido en una sociedad global; y lo hace sobre la base del apotegma cultural establecido por Jorge Luis Borges: “Todo Occidente es la patria espiritual de los Argentinos”.

4. ¿Cree que hay que volver a la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer el reclamo de soberanía en lugar de seguir en el Comité de Descolonización? ¿Se gana o se pierde?

4. Hay que ir todos los años a la Asamblea General de Naciones Unidas, así como al Comité de Descolonización, a proclamar la defensa irrestricta de la Soberanía sobre las islas, por la que dieron su vida los combatientes argentinos; y todo esto es porque buscamos, junto con Brasil y América del Sur, un protagonismo internacional al servicio de la paz, el desarrollo, y la unidad del mundo. Todo esto pretende integrar, por supuesto, a nuestros compatriotas de lengua inglesa que habitan las Islas.

5. ¿La presencia en el Atlántico Sur de China y Rusia mejora el poder del reclamo o de la disuasión argentina ante el Reino Unido?

5. Lo relevante es tener en cuenta que la República Popular de China es de lejos el mayor consumidor, y también el principal productor ictícola del sistema global, sobre todo en su variedad industrial (acuicultura). Su población de 1.400 millones de habitantes consume un promedio 28.4 Kg de productos pesqueros por año en términos per cápita, según FAO. La producción pesquera china ascendió a 55 millones de toneladas en 2021 (es el 50% de la producción mundial); y se divide entre 18 millones de toneladas de pesca de captura, y 32 millones de toneladas en acuicultura. La acuicultura es el sector de la producción de alimentos de más rápido crecimiento en el mundo (+8.8% anual desde 1970). Pero, señala FAO la acuicultura en China ha alcanzado su máximo estructural de producción, lo que multiplica como alternativa la importancia de la pesca de captura. De ahí la relevancia crucial que ha adquirido el Atlántico Sur, la última gran reserva ictícola de pesca de captura que queda en el mundo.

La productividad de la industria agroalimentaria argentina se ha convertido en los últimos 40 años en la primera del mundo, junto con la de EE.UU, según la Universidad Estatal de Iowa. Esta entidad que mide este índice clave de la agricultura mundial en los últimos 50 años ha señalado que el producto por hectárea del maíz en la Argentina se cuadruplicó entre 1961/68 y 2005/07, en tanto que la soja tuvo un auge de 150% en ese periodo, y la industria láctea se incrementó casi 200% en igual etapa. La productividad del agro argentino es similar a la de EE.UU y 20% superior a la de Brasil.

