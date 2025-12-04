Mañana de playa, tarde de lluvia: emiten alerta por tormentas en Mar del Plata

La ciudad amaneció con un clima ideal para disfrutar las primeras horas del día, con cielo despejado y una temperatura que ronda los 22 °C durante la mañana. La jornada avanzará con condiciones mayormente soleadas y un rápido ascenso térmico que llevará los valores hasta cerca de 31–32 °C durante el mediodía y la primera parte de la tarde.

Sin embargo, el panorama cambiará de manera marcada hacia el final del día: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, vigente para la tarde y noche del jueves. El organismo advierte sobre la posibilidad de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas superiores a los 70 km/h y lluvias abundantes en cortos períodos. Se esperan acumulados de 20 a 40 milímetros, con chances de superar estos valores de manera puntual.

Ante este escenario, el SMN solicita a la población tomar medidas de precaución:

Evitar salir durante el desarrollo de la tormenta.

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al hogar.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio en un edificio o vehículo cerrado.

Fuente: Mi8

