“Manino” Iriart dijo: “Queremos ser la voz de los que nadie convoca”

En el marco de una reunión preparatoria, previa a la presentación de listas, llevada a cabo en la tarde de ayer miércoles, se proclamó de manera unánime, que Rodolfo “Manino” Iriart sea el candidato que encabezará la lista del “Peronismo Marplatense”.



La misma tuvo como finalidad que se haga una amplia convocatoria a los afiliados, para tener una lista que represente a todos los sectores del Peronismo.

Dicho encuentro tuvo lugar en un espacio ubicado en la calle Dorrego 1846 (entre Rivadavia y Belgrano), en dicha oportunidad se manifestó “la voluntad de hacer una convocatoria amplia y plural de afiliados, que pueda expresar el Peronismo ´real´ marplatense”.



De la reunión participaron dirigentes barriales, gremiales, emprendedores y referentes de amplia trayectoria y jóvenes que manifestaron encarar este proceso con fuerza y convicción.

También asistieron quienes conformaron y trabajaron para lograr el 43% en las internas del PJ local en la última interna del año 2022.

En el encuentro se dejó en claro que “se han duplicado la cantidad de avales solicitados, lo que demuestra el intenso trabajo militante que se ha realizado en las últimas dos semana del pasado mes de enero”.



De esta manera “Manino” Iriart será el candidato para las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) siendo una de las tres propuestas del justicialismo en el partido de General Pueyrredón.

Iriart no dudó en manifestar “en este tiempo nuestro sector logró realizar acuerdos con otros espacios del peronismo marplatense que buscan un perfil más abierto del partido y una proyección política hacia las próximas elecciones internas del partido”.

“Queremos ser la voz de los que nadie convoca”, de los que “no han podido encontrar respuestas en momentos como estos donde pocos hablan de los problemas que tiene Mar del Plata” enfatizó el dirigente peronista.



Iriart dijo “queremos ser la voz del peronismo que no ve que sus representantes le van a solucionar alguno de los tantos problemas que tienen” mientras señaló “queremos ser la voz de todos ellos, esos compañeros y compañeras, que no saben de cargos y ´conchabos´ y que se sienten subestimados de manera constante”.

“Hoy logramos entendernos con otros espacios y dirigentes que quieren un PJ de ‘puertas abiertas’ pensando en un proyecto peronista para la ciudad en el 2027” finalizó diciendo.

