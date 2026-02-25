Mantenimiento edilicio y seguridad en obras en MGP :Reunión de trabajo en el Espacio COVA

Se llevó a cabo el pasado jueves en el Espacio COVA del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, una reunión de trabajo centrada en el mantenimiento edilicio y la seguridad en obras en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon.

La mesa incluyó la participación del Colegio de Técnicos Distrito 5, el Colegio de Ingenieros Distrito II, la Cámara de Mantenimiento Edilicio del Centro de Constructores y Anexos, y la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la provincia de Buenos Aires junto a autoridades del CAPBA9 y representantes vinculados a la temática.

Durante el encuentro se evaluó el funcionamiento actual de los mecanismos vinculados al mantenimiento edilicio y su repercusión en la dinámica de los consorcios, en el ejercicio profesional y en la industria de servicios y productos que se desarrolla en torno a esta actividad.

Se analizó asimismo el impacto directo que estas políticas y prácticas tienen en la seguridad pública, entendiendo que el mantenimiento preventivo y el adecuado control técnico de las intervenciones en edificios constituyen una herramienta fundamental para reducir riesgos y garantizar mejores condiciones para la comunidad.

Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, unificar criterios técnicos y generar herramientas que otorguen mayor previsibilidad y claridad normativa, promoviendo condiciones de trabajo responsables y estándares de calidad en todo el circuito que involucra a profesionales, consorcios, empresas proveedoras y organismos de control.

