Mar del Plata al teatro: el viernes hay función de “Guardianes de la Bristol”, la comedia de los rituales marplatenses

Distinguida por el Concejo Deliberante y premiada como «Mejor Comedia», en su tercera temporada vuelve a presentarse este viernes 23 de enero en el Teatro La Bancaria a las 22:30 horas. Esta ingeniosa comedia rinde un homenaje crítico y nostálgico a los personajes y las costumbres de Mar del Plata.

Este viernes 23 de enero a las 22.30 horas tendrá lugar una nueva función en el teatro La Bancaria (San Luis 2069) de “Guardianes de la Bristol”, la primera comedia sobre Mar del Plata, su identidad y sus personajes.

Tras el estreno a sala llena de su tercera temporada, “Guardianes de la Bristol” propone en cada función un homenaje crítico y nostálgico a la ciudad. Se trata de una experiencia teatral única con trama, personajes, música, puesta en escena, conflictos y humor 100% marplatense, apta para todo público.

La obra, escrita y dirigida por el periodista y actor Gonzalo Gobbi, fue declarada de Interés por el Concejo Deliberante por su «original homenaje a la identidad marplatense». Se convirtió en un fenómeno cultural durante su primera temporada, con localidades agotadas en cada una de sus funciones durante todo el 2024, y el éxito se repitió en 2025. Fue galardonada, además, como “Mejor Comedia” en el marco de los premios «Despertar por el Arte”.

Este verano, Guardianes de la Bristol forma parte de la temporada 2026 del Teatro La Bancaria, ubicado en San Luis 2069. Tras la función de este viernes, la siguiente tendrá lugar el 6 de febrero a las 21 hs en la misma sala.

La obra parte de un insólito robo en diciembre que pone en serio peligro la temporada. ¿Un verano sin turistas? A partir de allí, Mar del Plata navega entre sus miserias, orgullos y obsesiones, mientras las tensiones hunden a sus guardianes bajo las sombras de la industria del ocio y el turismo social.

La playa, el puerto, los lobos, historia, humor y costumbres netamente marplatenses hacen de esta pieza una obra verdaderamente imperdible para quienes aman Mar del Plata.

La primera obra teatral inspirada íntegramente en Mar del Plata nació en el marco del 150° aniversario de la ciudad y, gracias al reconocimiento del público, continúa en cartel rumbo a su tercera temporada.

El elenco está integrado por Carlos de Pratti, Nancy Lenzo, Agustín Aristegui, Germán Riera, Silvia Palombo, Pepe Haramboure, Fernando Lanchas y Cristina Caruso, bajo la dirección de Gonzalo Gobbi. La producción cuenta con el diseño de luces de Gena Balduzzi Urquijo, la edición de sonido de Mauro Carusso y la voz en off del reconocido periodista Vicente “Cholo” Ciano, que aportan un destacado valor artístico a la puesta en escena.

Las entradas, a valores accesibles y con descuento para jubilados, se reservan anticipadamente por WhatsApp al 2235374352 o a través de Instagram (@guardianesdelabristol), y se adquieren en la boletería del Teatro La Bancaria.

