Mar del Plata celebra la llegada de los Reyes Magos en Plaza Mitre

La propuesta es organizada por el Municipio en conjunto con Canal 10 y la empresa Transportes 9 de Julio. Habrá sorteos de bicicletas, shows en vivo, foodtrucks, emprendedores y la presencia de los Reyes para sacarse fotos.

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon invita a toda la comunidad a participar de la tradicional celebración de Reyes Magos que se realizará este lunes 5 a las 18 en la plaza Mitre (av. Colón y Mitre).

La actividad está organizada por la Municipalidad en conjunto con Canal 10 y la empresa Transportes 9 de Julio, que fue la encargada de la renovación de esta plaza histórica en el marco del Programa de Padrinazgo de los Espacios Públicos.

Entre las principales propuestas, se destaca el sorteo de 10 bicicletas para todas las personas presentes en el festejo, además de la presencia de los Reyes Magos que estarán disponibles para sacarse fotos.

Por su parte, personal del EMDER se encargará de actividades recreativas. También habrá un espacio destinado para foodstrucks y emprendedores locales que estarán presentes en el lugar desde horas de la mañana. La Secretaría de Salud realizará una jornada de vacunación de calendario para niños, adultos y personas gestantes, además de tomar la presión arterial a quienes lo requieran.

En cuanto a los número artísticos programados para la jornada, se destaca la presencia de la Guardia Nacional del Mar y otros shows musicales en vivo.

Plaza Mitre, un espacio público renovado gracias al trabajo público privado

Es importante recordar que, a través del Programa de Padrinazgo de los Espacios Públicos, se efectuó un rediseño integral del área de juegos infantiles, con la colocación de nuevos juegos y la recuperación de algunos ya existentes. Además, se instaló un solado lúdico antigolpes y se renovó el mobiliario urbano (bancos, bebederos y cestos). Se mejoraron los baños públicos y se construyó un nuevo sector para el personal de limpieza, junto a la recuperación del sanitario para personas con discapacidad. Se colocaron pérgolas y bancos ornamentales, se restauraron y conservaron las piezas escultóricas que son parte de la Plaza.

En la zona parquizada, se llevó a cabo un relevamiento de especies vegetales y un plan de mantenimiento que incluyó poda selectiva e intervenciones paisajísticas, con el propósito de conservar el valor patrimonial y natural de la plaza.

Los equipos técnicos de Vialidad Municipal (desde el área de Alumbrado y Vialidad) coordinaron la provisión de luminarias y las obras de repavimentación, además de supervisar la colocación de material en la cancha de básquet y el reacondicionamiento de las calles internas.

Obras Sanitarias contribuyó con el embellecimiento de su estación elevadora, infraestructura fundamental para el servicio de agua, ya que bajo la plaza se ubica una cisterna de 20 millones de litros, una de las reservas más relevantes de la ciudad.

Por último, se efectuaron tareas de mantenimiento en la sede policial, con la finalidad de consolidar un punto de referencia esencial en materia de seguridad para esta zona céntrica.

