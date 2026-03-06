«Mar del Plata es una gran ciudad turística, una ciudad hermosa, no para vivir en la calle y menos con menores»

En ‘Ecos del Día’, programa que se transmite de 17 a 20 horas, por LU9 Mar del Plata con Javier Novoa, Vilma Baragiola, exsecretaria de Desarrollo Social de Mar del Plata, explicó el funcionamiento de los programas de asistencia para personas en situación de calle, los cuales se rigen por la Ley de Salud Mental y la voluntad del individuo.

La problemática de las personas en situación de calle volvió a debatirse en Mar del Plata y desde el área social explicaron cómo funciona la intervención del Estado municipal, marcada por un principio central: la voluntad de la persona.

Vilma Baragiola, quien hasta diciembre estuvo al frente de la Secretaría vinculada a estos programas, detalló que el abordaje incluye censos, asistencia social y dispositivos de alojamiento, pero remarcó que la legislación actual impide obligar a alguien a aceptar ayuda. Además, alertó por casos de familias que llegan desde otras provincias sin un lugar donde vivir.

El trabajo con personas en situación de calle

Durante cuatro años, Baragiola estuvo al frente del área que trabaja con personas en situación de calle dentro de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio. Según explicó, el programa depende de la dirección de Promoción Social y actualmente está bajo la órbita del secretario Guillermo Schütruk.

El equipo trabaja en coordinación con la Ley de Salud Mental y la Ley de Personas en Situación de Calle, lo que establece un marco claro para las intervenciones.

En ese sentido, remarcó que el acompañamiento se basa en la voluntad individual. «Se puede llegar a la persona, conversar e invitarla a ir a los paradores o a programas de asistencia, pero si no quiere no se la puede obligar», señaló.

El dispositivo municipal funciona todos los días. Los paradores abren desde las 18 y durante la mañana se articulan otros programas, incluso con organizaciones que trabajan en recuperación de adicciones o acompañamiento a personas con consumo problemático.

Censos y seguimiento caso por caso

Antes de cada operativo de invierno, el municipio realiza un relevamiento para conocer la situación de cada persona que vive en la calle.

Según explicó Vilma, en ese censo se registra dónde duerme la persona, su nombre, su lugar de origen y su situación familiar. También se indaga si es oriunda de Mar del Plata o si llegó desde otra ciudad.

«Muchas veces se habla con las familias y en algunos casos dicen que no pueden convivir con esa persona o que no puede volver al barrio por diferentes conflictos», explicó.

Además de la asistencia básica, desde el área también se realizan gestiones administrativas clave. Por ejemplo, se facilita la obtención del DNI utilizando la dirección de la Secretaría para que la persona pueda recibir su documentación.

La llegada de familias desde otras provincias

Uno de los fenómenos que preocupa al área social es la llegada de familias desde otras provincias que arriban a Mar del Plata sin un destino definido.

Baragiola relató que en varias oportunidades recibieron llamados desde la terminal ferroautomotora alertando sobre familias provenientes de Tucumán, Corrientes, Córdoba o Rosario.

En muchos casos, explicó, esas personas recibieron pasajes para viajar a la ciudad sin que se verificara si tenían alojamiento o familiares.

«Vienen con menores y lo primero que se les advierte es que en Mar del Plata los chicos no duermen en la calle», indicó.

Cuando se detectan estas situaciones, el municipio interviene para trasladar a las familias a hogares de resguardo temporales mientras se busca una solución.

Si no logran conseguir alojamiento, muchas veces se gestionan pasajes para que regresen a su lugar de origen.

«Mar del Plata es una ciudad turística, no para vivir en la calle»

La exfuncionaria también planteó que el municipio ha dialogado con autoridades de otras jurisdicciones para advertir sobre estas situaciones.

Según explicó, la ciudad está abierta a recibir visitantes y turistas, pero no puede convertirse en destino de personas enviadas sin recursos ni contención.

En ese sentido, sostuvo que Mar del Plata «es una gran ciudad turística, hermosa y abierta al mundo», pero que quienes llegan deberían hacerlo con un lugar donde alojarse o con un plan definido.

Estafas y engaños a personas vulnerables

En algunos casos, además, se detectaron situaciones de engaño.

Baragiola relató que asistieron a una mujer que llegó con su hija con discapacidad desde otra provincia porque le habían prometido que en Mar del Plata le construirían una casa.

«Había enviado dinero confiando en esa promesa y cuando llegó se encontró sin nada y viviendo en la calle», explicó.

El pedido de modificar la Ley de Salud Mental

Otro de los puntos que marcó la exfuncionaria es la necesidad de revisar la Ley de Salud Mental.

Según sostuvo, la normativa actual limita las posibilidades de intervención cuando una persona atraviesa una crisis o un consumo problemático.

En esos casos, explicó, el municipio debe recurrir a la Justicia de Familia para solicitar evaluaciones psiquiátricas. Si la jueza lo dispone, se organiza un operativo con ambulancias del SAME, personal de Desarrollo Social y policía para trasladar a la persona al Hospital Interzonal.

Allí los profesionales determinan si corresponde una internación o algún otro tipo de tratamiento.

Baragiola afirmó que la legislación vigente genera dificultades en el abordaje de estas situaciones. En ese sentido, sostuvo que «hay que trabajar en la modificación de la Ley de Salud Mental porque hoy genera situaciones que pueden poner en riesgo a las personas».

Fuente: LU9

