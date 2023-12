Mar del Plata estima que la ocupación hotelera en Año Nuevo va a ser el doble de lo que fue en Navidad

El fin de semana largo de Navidad los hoteles funcionaron al 35%; ahora estiman llegar al 70%. Para el resto de la temporada creen que la tendencia serán “estadías cortas” y “viajes improvisados”.

Entre el 1° de enero y el 25 de diciembre, la ciudad de Mar del Plata recibió 9.013.380 de turistas: el número de ingresos anual más alto desde que se tienen registros. Según datos oficiales durante el fin de semana largo de Navidad, llegaron 95.464 viajeros. La cifra superó al mismo fin de semana del 2022 un 15,8%.

“Navidad siempre es ‘flojita’ porque es una fiesta que, tradicionalmente, se pasa en familia. En los hoteles tuvimos en un 35% de ocupación. Año Nuevo viene muchísimo mejor: estamos en un 70%, que es el doble”, aseguró el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG), Jesús Osorno.

El presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), Bernardo Martín, resaltó que “Para Mar del Plata estar en un 70% de ocupación hotelera es un muy buen nivel de reservas. Estamos recibiendo muchísimos grupos de jóvenes. De acuerdo con nuestros relevamientos, el 44% de nuestros visitantes tiene entre 18 y 35 años. Muchos eligen venir a pasar el fin de año en grupo y luego quedarse a vacacionar”.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima va a acompañar los festejos para recibir el 2024. El sábado 30 se espera una temperatura máxima de 21 grados, que va a trepar a 26 grados tanto el domingo 31 de diciembre, como el lunes 1° de enero.

Estadias cortas y precios

De cara al inicio de la Temporada de Verano 2024, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata planteó que “Por el cambio de gobierno, la inflación y las medidas recientes tras la presentación del DNU, creemos que este año va a ser un poco atípico. De acuerdo con nuestros cálculos, la estadía promedio será de cuatro o cinco días y no de una semana. Puede ser de jueves a domingo o de sábado a martes. Van a ser ‘escapadas’ de fin de semana. Además, esperamos una demanda más espontánea y de último momento”, explicó.

Para el Secretario General del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Oscar Cherú, la gran diferencia con respecto al 2023 tiene que ver con lo que dejó la pandemia.“Fue la primera temporada plena que tuvimos después del Covid-19 y la gente tenía mucha necesidad de salir. En ese sentido, entonces, fue una muy buena temporada. Hoy, los porcentajes de ocupación están un poquito más abajo, pero igual estamos expectantes”.

Oscar Cherú también cree que el contexto socioeconómico va a jugar un papel importante a la hora de definir las vacaciones. “De alguna u otra manera, todas las medidas que se están tomando a nivel nacional están impactando en la concreción de las reservas de casas y departamentos que, de un tiempo a esta parte, se ha amesetado. Viene creciendo, pero despacio. Aún así, confiamos en que la gente va a tomarse unos días. Evidentemente lo van a resolver de manera improvisada, sobre la marcha. Tal vez se achiquen los plazos de ocupación”, especuló.

En cuanto a los precios, Oscar Cherú sostuvo que “Como colegio profesional, estamos recomendando a los propietarios que sean mesurados a la hora de establecer valores y que los fijen en pesos. Por semana, el precio sugerido para un departamento de un ambiente es de $ 150.000; para un dos ambientes de $ 200.000 en adelante; dependiendo de la proximidad del mar, la antigüedad del edificio, el mobiliario y si cuenta con cochera o no, entre otras cosas”.

La apuesta “fuerte” es al mes de enero. “Febrero, en cambio, tiene la característica de ser un poco más económico, pero se pega a la fecha de inicio del ciclo lectivo. Entonces muchas familias lo descartan para vacacionar”,agregó Cherú.

Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura,en tanto, buscan instalar una “Mar del Plata de 12 meses” y no solo de enero y febrero. “Tenemos innumerables propuestas para disfrutar porque, no solo tenemos la mejor noche del país para todos los jóvenes, sino también la mejor y más variada gastronomía; infinidad de opciones en alojamiento; playas para todos los gustos y edades; y además posibilidades únicas para hacer surf o stand up paddle; ir al teatro; ir a los mejores recitales; a eventos deportivos; a conocer las sierras o la laguna; a pasear por la costa, a recorrer el puerto o bien a disfrutar de los centros comerciales. Por todo esto, decimos que Mar del Plata es todo lo que sí”, cerró Bernardo Martín.

